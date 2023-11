Fußballkreis Pforzheim: Niesner, Hiller und Geißler erzielen Hattrick

Groß ist der Jubel am vergangenen Spieltag beim FV Lienzingen gewesen. In der A1-Klasse des Fußballkreises Pforzheim gewann die Mannschaft von Falk Gerweck ihre Auswärtspartie beim SV Kickers Pforzheim II mit 7:1.

Allen Grund zur Freude hatte auch Lienzingens Mann mit der Rückennummer elf. Hannes Geißler steuerte drei Treffer bei und liegt in der internen Torjägerliste mit zehn Toren nur noch knapp hinter seinem Mitspieler Pascal Beisteiner (11).

Rund lief es auch bei Manuel Niesner. Der 20-Jährige war beim 5:3-Erfolg des FC Nöttingen II im Kellerduell beim SV Kickers Pforzheim in der Landesliga ebenfalls dreimal zur Stelle.

Bislang gehen in der Landesliga neun Saisontore auf das Konto des FCN-Angreifers, der zwei Tage zuvor im Spiel der ersten Mannschaft in der Oberliga gegen den FC Holzhausen (5:1) eingewechselt wurde. Bei Dirk Rohde bringt es Manuel Niesner auf elf Kurzeinsätze.

Manuel Niesner trifft letzte Saison 25-mal für Nöttingen II

Bruno Martins, der Coach des FC Nöttingen II, setzte den Angreifer in 17 Landesligapartien 15-mal ein. „Er hat letztes Jahr, als er in der Landesliga 25 Buden gemacht hat, schon gezeigt, dass er ein Torjäger ist“, sagt Martins. „Von daher wurde er auch zu recht in den Oberligakader hochgezogen.“

Er hat einen guten Charakter und immer Bock, zu kicken. Bruno Martins

über Manuel Niesner

Dort trainiert der quirlige und schnelle Offensivakteur regelmäßig mit, soll Schritt für Schritt an die Oberliga herangeführt werden. „Und für uns ist er natürlich auch Gold wert“, sagt Bruno Martins. „Er hat einen guten Charakter und immer Bock, zu kicken. Es ist nicht selbstverständlich, dass man drei, viermal in der Oberliga trainiert, samstags zum Beispiel nach Reutlingen fährt und sonntags vielleicht noch nach Östringen. Vor so viel Sportgeist ziehe ich den Hut.“

Vollen Einsatz zeigte am vergangenen Spieltag einmal mehr auch Dennis Hiller. Der 33-Jährige war in der Kreisligabegegnung gegen die zweite Mannschaft von GU-Türkischer SV Pforzheim dreimal zur Stelle. Wermutstropfen im Freudenbecher: Trotz seiner drei Tore musste sich der FSV Buckenberg am Ende mit 3:4 geschlagen geben.

Er ist immer im Training, ist unsere Pressingmaschine. Jan Mayer

über den Stürmer Dennis Hiller

Punkte gab es für die Buckenberger also nicht. Dafür für Hiller ein Lob vom Trainer. „Er ist immer im Training, ist unsere Pressingmaschine. Und Dennis trifft ja schon seit Jahren“, so FSV-Coach Jan Mayer. Tatsächlich stürmt Dennis Hiller, der in der Torjägerliste mit zwölf Toren hinter Deniz Öztürk (Hamberg/17) auf Platz zwei liegt, quasi schon immer für den Verein. Von der B-Klasse bis zur Landesliga hat der Mann mit dem Torriecher mit seinem Club in den vergangenen Jahren schon in allen Spielklassen gekickt.

Bislang hat Dennis Hiller zwölf Mal getroffen

Mit steigendem Alter pendelten sich auch die Saisontore von Dennis Hiller immer konstanter und nahe der 20er-Marke ein. In der Runde 21/22 erzielte er 23 Tore, vergangene Spielzeit – ebenfalls in 30 Spielen – waren es 19 Buden. In der aktuellen Runde hat der Routinier zwölf Treffer stehen. Und Zeit, um erneut in Richtung der 20-Tore-Marke zu kommen, bleibt ihm ja noch ausreichend.