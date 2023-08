Nach der langen Sommerpause geht es für die Basketballerinnen der Sterne Keltern wieder aufs Parkett. Nach der vergangenen Saison feierte die Mannschaft von Trainer Goran Lojo den Titelgewinn in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL). Um die Saisonziele zu erreichen, wurde abseits des Parketts akribisch gearbeitet.

Veränderungen im Kader der Rutronik Stars Keltern

Im Sommer hat sich bei den Rutronik Stars Keltern einiges getan. Nicht nur im Kader gab es Änderungen, sondern auch im Trainerteam. Unser Redakteur Stefan Meister beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Saison.

Welche Teams sind neu in der DBBL in der Saison 2023/24?

Die Veilchen BG74 aus Göttingen sowie die Baskets Rheinland aus Leverkusen sind beide aufgestiegen und werden in der kommenden Saison in der DBBL starten. Nicht mehr dabei sind die Rheinland Lions. Sie haben im Januar den Spielbetrieb eingestellt. Deshalb gab es in der DBBL keinen sportlichen Absteiger. Insgesamt nehmen zwölf Teams am Spielbetrieb teil.

Wann geht es für die Sterne Keltern los?

Das Team von Head-Coach Goran Lojo startet am 1. September mit der Vorbereitung in die Saison. Die offizielle Saisoneröffnung in Keltern vor Zuschauern wird am 16. September gegen das belgische EuroCup-Team von Castors Braine stattfinden. Spielpraxis sammeln die Sterne beim Vorbereitungsturnier in Nördlingen (23./24. September).

Weitere Testspiele gibt es gegen Saarlouis (9. September) und Straßburg (20. September), bevor es am 30. September beim amtierenden Pokalsieger in Hannover erstmals um Punkte in der DBBL geht. Das erste Heimspiel steigt am 8. Oktober gegen Freiburg.

Was hat sich im Kader der Sterne getan?

Vom Meisterteam der vergangenen Saison werden weiterhin Alexandra Wilke, Alexandria Kiss-Rusk, Matea Tavic, Adrienne Webb und Rachel Arthur für die Sterne auf dem Spielfeld stehen. Für die offenen Guard-Positionen wurden die montenegrische Nationalspielerin Sofija Zivaljevic, die Französin Sara Roumy, Clara Wilke sowie die Finnin Elina Koskimies verpflichtet. Zudem kam die US-Amerikanerin Angel Rizor. Allerdings wird sie wegen einer Handfraktur erstmals ebenso fehlen, wie Rachel Arthur (Kreuzbandriss).

Für die großen Positionen verpflichteten die Sterne die Kanadierin Samantha Cooper. Aus dem erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft kommt Joey Klug nach Keltern. Komplettiert wird das Team auf der Power Forward-Position mit der US-Amerikanerin Tay Sanders.

Nicht mehr dabei sind Linn Schüler (Schweden), Stephanie Kostowicz (Italien), Oshlynn Brown (Spanien), Veronika Remenarova (Spanien), Krystal Vaughn, Linda-Lotta Lehtoranta und Gergana Ivanova (alle Ziel unbekannt).

Gibt es Veränderungen im Trainerteam?

Co-Trainerin Marina Markovic ist in ihre Wahlheimat Spanien zurückgekehrt. In Rouven Roessler haben die Sterne einen hochwertigen Ersatz verpflichtet. Roessler war bereits von 2016 bis 2018 zusammen mit Christian Hergenröther für die Sterne verantwortlich und soll Lojo in seiner Arbeit unterstützen.

Wie lauten die Saisonziele der Sterne Keltern?