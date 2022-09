Nach den Schüssen eines Unbekannten in Keltern (Enzkreis) hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Verletzt wurde niemand, doch mindestens drei Menschen waren nach aktuellem Ermittlungsstand durch die Stahlkugeln gefährdet. Als die Geschosse – es soll sich um Kügelchen in Millimetergröße handeln – auf dem Gelände eines Getränkemarkts in der Östlichen Friedrichstraße einschlugen, sollen zwei Kunden „in unmittelbarer Nähe“ gewesen sein.

Auch im Bereich der schräg gegenüber beginnenden Straße „Am Remberg“ waren zwei Örtlichkeiten auszumachen, die Ziel des Täters wurden. Dort stand ein Mann offenbar nur ein bis zwei Meter entfernt, als eine Kugel in einen Baum eingeschlagen haben soll. Die Polizei sicherte das Geschoss.

Wiederholte Schüsse auf Getränkemarkt in Keltern

Ebenfalls in der Straße „Am Remberg“ will ein Zeuge ein Geräusch von einer Kugel zwischen zwei Häusern gehört haben, wie die Polizei auf Anfrage präzisiert. „Wir haben die Kugel intensiv gesucht, aber an dieser Stelle nichts gefunden“, sagte Polizeisprecher Frank Weber dieser Redaktion. Zu Beschädigungen kam es hier nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Anders beim Getränkemarkt in der Östlichen Friedrichstraße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge schoss der Unbekannte dort gegen 16.30 Uhr wiederholt auf das Gelände des Getränkemarkts. Eine Glasscheibe wurde dabei beschädigt.

Wie viele Schüsse es waren und wie viele Stahlkugeln die Polizei hier sicherte, sagte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Es waren auf jeden Fall mehrere. Alle Schüsse wurden laut Weber in der Zeit zwischen 16.30 und 17 Uhr abgegeben.

Fahndung mit Hubschrauber führt nicht zum Erfolg

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenbesatzungen sowie einen Polizeihubschrauber führte noch nicht zum Auffinden des Täters. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen hatten die Polizeibeamten kurzfristig auch die Östliche Friedrichstraße gesperrt.

Die Polizei hat ihre Präsenz im Bereich Keltern nach eigenen Angaben verstärkt. Einen konkreten Tatverdächtigen gibt es bisher nicht.

Die Schüsse könnten von einer Schleuder abgefeuert worden sein, so die Polizei. Der Besitz sogenannter Präzisionsschleudern ist verboten.