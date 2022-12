Ruhig und besinnlich ist die Vorweihnachtszeit bei den Rutronik Stars Keltern in diesem Jahr nicht. Nach gerade einmal 102 Tagen wurde beim Basketball-Bundesligist die Reißleine gezogen und Timur Topal von seinem Traineramt freigestellt.

„Wir haben ein sportlich sowie charakterlich tolles Team, dass jedoch in den letzten Spielen jegliche Performance vermissen hat lassen“, erklärt Sterne-Chef Dirk Steidl die Entscheidung des Vereins.

Aktuell steht Keltern in der Liga auf Rang vier, musste aber in Nördlingen eine 69:71-Niederlage hinnehmen. Im EuroCup ist die Mannschaft bereits ausgeschieden nach fünf Niederlagen.

„Das wussten wir aber schon im Sommer nach der Auslosung, dass wir da keine Chance haben“, betont Steidl. Entsprechend sei dies nicht in die Bewertung eingeflossen, dagegen aber wohl Gespräche mit Führungsspielerinnen.

Da die „Sterne“ bereits am Donnerstag (18.30 Uhr) wieder im internationalen Wettbewerb gegen Venedig gefordert sind, war eine schnelle Lösung auf dem Trainerstuhl gefordert. Diese fand man in Christian Hergenröther.

