Das erwartet die Besucher beim Kinderfasching in Kieselbronn

Am 4. Februar geht es rund

Bei Spielen dürfen sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, beim Tanzen können sie sich austoben und beim gemeinsame Feiern viel Spaß haben. Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder und Jugendlichen kommen in der fünften Jahreszeit voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Veranstaltungen werden in der Region für sie auf die Beine gestellt.

Auch in Kieselbronn, wo der Kinderfasching des örtlichen Turnvereins bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe ist. Organisiert von der Jugendabteilung des Vereins, lockt er am Sonntag, 4. Februar, von 14 bis 17 Uhr wieder unzählige Kinder mit ihren Eltern in die örtliche Turn- und Festhalle.

Doch woher kommt dieser Erfolg? Was ist das Geheimnis hinter einer guten Faschingsparty für Kinder? „Wir bieten ein Programm, bei dem alle mitmachen können“, sagt Petra Beck, die zu den ehrenamtlichen Organisatoren der Kieselbronner Veranstaltung gehört.

Für TV Kieselbronn ist Bewegung zentral

Dort kümmert sie sich zusammen mit rund einem Dutzend weiterer Helfer um das Programm und um die Betreuung der Kinder. Dabei achten sie darauf, dass es keinen Stillstand gibt, dass der Nachwuchs immer in Bewegung und die ganze Zeit beschäftigt ist. Etwa bei den Spielen, die von den Kindern vollen Einsatz verlangen.

Einige haben sich im Laufe der Jahre bewährt und als beliebt herausgestellt, einige sind neu und dadurch für die Kinder besonders aufregend. Ein Rennen mit Bobbycars soll es genauso geben wie ein Schaumkuss-Wettessen, die Reise nach Jerusalem und ein Spiel, bei dem die Kinder vorgegebene Gegenstände in der Halle suchen müssen.

Der Zusammenhalt im Team ist super. Petra Beck

Mitorganisatorin

Daneben gibt es jede Menge Tänze, alle zu gängigen Party-Schlagern, alle mit leicht zu lernenden Bewegungen. Auch wenn die meisten Kinder die Tänze aus den vergangenen Jahren schon kennen, machen die Ehrenamtlichen ihnen vor, wie es geht. Voriges Jahr haben sie einen eigenen Tanz kreiert, der laut Beck beim Nachwuchs bestens angekommen ist.

Deswegen legt man dieses Mal noch eine Schippe drauf: mit einer neuen Choreografie, die die Mitglieder des Mädchenturnens aktuell in ihren Trainingsstunden einstudieren, um sie beim Kinderfasching vorführen zu können. Den Ehrenamtlichen ist es wichtig, dass alle Spaß haben und auch dann gut in die Gruppe integriert werden, wenn sie in der Festhalle niemanden kennen.

Auch die Schüchternen tauen meistens auf

Deswegen gehen sie aktiv auf die Kinder zu und animieren sie zum Mitmachen. „Bei uns soll keiner allein bleiben“, sagt Beck, die schon oft beobachtet hat, dass einige Kinder anfangs noch ein bisschen zurückhaltend sind, unentschlossen am Rand stehen und abwarten. „Aber das ändert sich sehr schnell und es dauert nicht lange, bis alle mitmachen.“

Während die Kinder auf der Bühne tanzen und spielen, sitzen ihre Eltern unten im Saal. Dort findet auch die Bewirtung statt, die man speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern ausgelegt hat: Neben Süßigkeiten gibt es unter anderem Pommes, Saitenwürstchen, Muffins, Berliner und Getränke.

Für die Eltern baut man eine kleine Bar auf, an der neben Alkoholfreiem auch Sekt und Wein zu haben sind. Seit November sind die Ehrenamtlichen bereits mit den Vorbereitungen für den Kinderfasching beschäftigt. Unter anderem haben sie den Ablauf festgelegt, die Spiele ausgewählt und die Aufgaben verteilt.

„Der Zusammenhalt im Team ist super“, sagt Beck: „Alle verstehen sich gut und kennen sich oft schon seit Jahren.“ Viele der Helfer waren früher selbst als Teilnehmer dabei. Auch Marie, die seit sechs Jahren tatkräftig mithilft.

Damals hat die heute 20-Jährige beim TVK als Übungsleiterin angefangen und gemerkt, dass ein Engagement beim Kinderfasching sinnvoll wäre. Allein schon deshalb, weil viele der teilnehmenden Kinder auch zu ihr ins Training kommen.

Marie ist es wichtig, dass es den Kinderfasching auch weiterhin gibt, dass die Tradition weiterlebt. „Wenn man sieht, dass die Kinder Spaß haben, dann hat man automatisch auch Spaß.“

Für die Ehrenamtlichen des TV Kieselbronn gibt’s Pizza

Wenn die Veranstaltung am Sonntag nach rund drei Stunden endet, sind die Ehrenamtlichen zwar ganz schön erschöpft, aber auch sehr glücklich. Direkt nach Hause gehen sie dann nicht, sondern treffen sich noch in der Umkleidekabine der Halle, um gemeinsam eine Pizza zu essen, die ihnen der Turnverein als Dank für ihr Engagement spendiert. Beck sagt: „Das ist immer ein schöner Abschluss.“