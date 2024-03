18 Männer und Frauen wollen für die Aktive Liste Knittlingen in den Gemeinderat. Die Wählervereinigung hat auch schon Themenschwerpunkte festgelegt.

Kommunalwahl am 9. Juni

Mit einer Mischung aus neuen und bekannten Gesichtern stellt sich die Aktive Liste für Mensch und Umwelt (AL) für die Kommunalwahl am 9. Juni auf.

Wie sie in einer Pressemitteilung schreibt, zählen zu den 18 Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat der Fauststadt neben bisherigen Mitglieder des Gemeinderats auch neue Kandidatinnen und Kandidaten.

Alle 18 Bewerber treten nach Angaben der Aktiven Liste „für eine nachhaltige, transparente, familienfreundliche, pragmatische, soziale und zukunftsorientierte Kommunalpolitik ein“.

Themenschwerpunkte stehen schon fest

Bei einem ersten Arbeitstreffen seien Themenschwerpunkte festgelegt worden. Unter anderem will die Aktive Liste eine Bürgerenergiegenossenschaft in Knittlingen vorantreiben, sich für eine nachhaltige Haushaltspolitik und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen sowie Verkehrskonzepte entwickeln, die allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden.

Außerdem will sie eine Stadtentwicklung vorantreiben, die bezahlbares Wohnen, Wohnbaukonzepte für Senioren, Begegnungsstätten und Lebensqualität im Blick hat.

Chancen in dieser Hinsicht böten etwa das Areal am alten Bauhof sowie das Seewiesengrundstück gegenüber der Weißachtelhalle in Freudenstein. Diese Chancen dürften nicht durch Gewinnmaximierung beim Verkauf der Grundstücke zum Stopfen von Haushaltslöchern vertan werden.

Wo sehen Wähler Probleme in der Stadt Knittlingen?

„Ich sehe die Aktive Liste als wichtigen Impulsgeber für die Zukunft unserer Gemeinde“, wird Fraktionssprecher Andreas Schwing in der Pressemitteilung zitiert. „Nun gilt es einerseits, den Menschen unsere Ideen nahezubringen und andererseits genau hinzuhören, wo die Wählerinnen und Wähler die größten Probleme für unsere Stadt sehen.“

Zu den Kandidaten, die bereits im Gemeinderat vertreten sind, zählen neben Fraktionssprecher Andreas Schwing die Betriebswirtin Patricia Lopez (44 Jahre), Krankenschwester Heidi Braun (44 Jahre), der promovierte Biologe Silvio Knäbe (57 Jahre) und die Technische Zeichnerin Gitta Lampert (57 Jahre).

Neue Kandidaten sind Jan Kühnert, Regine Brodbeck, Lutz Neumann, Noah Höhne, Ilbay Sariyildiz, Moesha Richter, Patrick Knorr, Andreas Rauch, Frank Kalenda, Gabi Henle, Gernoth Klug, Georg Blatter, Kerstin Bantle und Daniel Mössner.