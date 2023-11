Triathletin Sabrina Fleig aus Königsbach-Stein sorgt in den USA für Furore

Sabrina Fleig wurde beim TRT Remchingen ausgebildet und startet in der Bundesliga für die Karlsruher Lemminge. Mittlerweile studiert sie in den USA und überraschte dort bei den Studentenmeisterschaften.

Triathletin Sabrina Fleig hat in den USA einen Paukenschlag gelandet. Bei den nationalen Studentenmeisterschaften (NCAA Triathlon Nationals) in Tempe im Bundesstaat Arizona sicherte sich die 20-Jährige aus Königsbach-Stein über die Sprintdistanz den Titel in der zweiten Division.

„Ich habe nicht direkt mit dem Erfolg gerechnet, dennoch war mir klar und wurde mir auch von meinen Teamkameraden und meinem Coach in den Wochen davor gesagt, dass ich gute Chancen habe“, sagt Fleig.

Die 20-Jährige wurde beim TRT Remchingen ausgebildet und geht in der Bundesliga für die Karlsruher Lemminge an den Start. Seit August 2022 studiert sie an der Lenoir-Rhyne University in Hickory in den USA.

Laufleistung führt zum Erfolg für Sabrina Fleig

Bei 92 Starterinnen ging es beim Schwimmen von Beginn an hart zur Sache und es wurde um jede Position gekämpft. Besonders die Rangeleien um die Bojem gestalteten sich als Herausforderung. Fleig stieg als 39. aus dem Wasser und verpasste somit die erste Radgruppe. In der Verfolgergruppe bestimmte sie das Tempo und ließ den Rückstand nicht weiter anwachsen.

Im abschließenden Lauf über fünf Kilometer drehte sie mit einer Zeit von 18:10 Minuten auf. Sie überholte über 20 Athletinnen und sicherte sich mit einer Minute Vorsprung vor der Finnin Julia Kekkonen den Titel in der zweiten Division. Dabei ließ sie auch zahlreiche Sportlerinnen aus der ersten Division hinter sich und belegte den neunten Rang in der Gesamtwertung der NCAA Triathlon Nationals.

Eingeteilt werden die Divisionen nach der Größe der Universitäten. Laut Fleig halten sich die Leistungsunterschiede beim Triathlon im Gegensatz zu anderen Sportarten aber in Grenzen.

Veranstaltungen der NCAA (National Collegiate Athletic Association) haben in den USA einen hohen Stellenwert. Zwar zählen Football und Baseball zu den Hauptsportarten, doch Triathlon befindet sich im Aufschwung und die NCAA verwaltet die TV-Rechte zu den Veranstaltungen.

Ehemalige Sportlerin vom TRT Remchingen hat in den USA hervorragende Bedingungen

Aufgrund der Trainingsmöglichkeiten und den Abstimmungen mit den Lehrveranstaltungen an den Universitäten, zeigt sich Fleig, von den USA begeistert. „Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Erfolg darauf zurückzuführen ist. Ich habe einen tollen Coach, tolle Trainingsräume und Teamkameraden“, sagt sie.

Allerdings habe sie zuletzt für die sportlichen Aufgaben in den USA in den Semesterferien auch in Deutschland hart an sich gearbeitet und die Trainingspläne ihres Trainers Harley Nunan umgesetzt.

Bei den deutschen Meisterschaften über die Sprintdistanz machte sie mit dem elften Platz in der Elite auf sich aufmerksam. In der U23 landete Fleig auf dem vierten Rang.