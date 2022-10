Insgesamt gibt es fünf Abstimmungslokale in Maulbronn und in den Stadtteilen Schmie und Zaisersweiher, sowie einen Briefwahlbezirk. Insgesamt dürfen knapp über 5.000 Einwohner an der Abstimmung teilnehmen. Erfolgreich ist der Bürgerentscheid dann, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen mit „Ja“ gewertet werden und zugleich mindestens zwanzig Prozent der wahlberechtigten Bürger mit „Ja“ gestimmt haben. Das vorläufige Ergebnis wird noch am Sonntagabend auf der Webseite der Stadt bekannt gegeben, sobald die Auszählung und die Plausibilitätsprüfung der Abstimmungen erfolgt sind. Zugleich wird es in ausgedruckter Form am Rathaus ausgehängt. Endgültig festgestellt wird das Ergebnis allerdings erst am Montag vom Gemeindewahlausschuss, der zu diesem Zweck um 17 Uhr zusammentreten wird.