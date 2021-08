Impfappell an tragischem Corona-Ort in Maulbronn

Im Rahmen der Aktion #dranbleibenBW appellierten Angelika Edwards vom Gesundheitsamt, Impfzentrumsleiterin Christine Grogs und Ex-Apothekerchef Fritz Bauer an die Menschen im Enzkreis, sich impfen zu lassen. Der dramatische Schauplatz dafür war bewusst gewählt.

Es war ein symbolträchtiger Ort, an dem die Impfverantwortlichen des Enzkreises zum Gespräch über die weitere Strategie im Landkreis luden. Das Seniorenheim Haus Tabor in Maulbronn war eines jener Heime, die vom Coronavirus heimgesucht wurden. Etwa ein Viertel der Bewohner, so bilanzierte Co-Gastgeber und Heimleiter Martin Gnoyke, sei im Winter durch Covid-19 gestorben.

Noch heute sei das Trauma bei Bewohnern wie auch bei Mitarbeitern nicht überwunden. Umso unverständlicher sei es für ihn, dass mittlerweile Impfstoff übrig sei, die Impfbereitschaft massiv abgenommen habe.

Und nicht nur für ihn. Auch die stellvertretende Gesundheitsamtsleiterin Angelika Edwards, die Mönsheimer Impfzentrumsleiterin Christine Gorgs und der Pforzheimer Apotheker Fritz Becker, bis 2020 Vorsitzender des Bundes- und Landesverbandes der Apotheker, warben für die Vakzine im Rahmen der Landeskampagne #dranbleibenBW. Und riefen insbesondere die Medien auf, ihren Appell zu unterstützen.