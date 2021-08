18-Jähriger fährt auf L1125 bei Mühlacker gegen Baum und wird lebensgefährlich verletzt

Am Montagabend hat sich um 19.32 Uhr auf der L1125 zwischen Wiernsheim-Pinache und Mühlacker-Großglattbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer ist wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen , so ein ein Sprecher Pforzheimer Polizei am Montagabend. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße nur einseitig befahrbar.