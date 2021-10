Verbrechen in Mühlacker

Landgericht Karlsruhe will Urteil im Mordprozess Enzberg sprechen

Ein Mann stirbt in einem Wald bei Mühlacker-Enzberg nach einer Attacke mit Hammer und Schraubenzieher in seinem Auto. An diesem Mittwoch will das Karlsruher Landgericht sein Urteil sprechen – der Fall birgt pikante Details.