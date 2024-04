Am Donnerstag ist in ein Haus in Enzberg eingebrochen worden. Nach dem Einschlagen eines Fensters wurde Schmuck entwendet.

Ein bisher unbekannter Dieb ist am Donnerstag zwischen 14.10 Uhr und 16.20 Uhr in ein Wohnhaus in Enzberg eingebrochen. Laut Polizeiermittlungen gelang der Einbrecher über ein eingeschlagenes Fenster in das in der "Vorderen Bergstraße" gelegene Haus. Es wurde Schmuck geklaut. Der Täter entkam unerkannt.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0 70 41) 9 69 30 melden.