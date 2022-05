Nach tödlichem Verkehrsunfall bei Mühlacker: Hinweise auf illegales Autorennen

Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Mühlacker, deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass der Fahrer des Unfallwagens an einem illegalen Autorennen teilgenommen haben könnte. Das teilten die Zweigstelle Pforzheim der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Pforzheim jetzt mit.

Bei dem Verkehrsunfall waren am Samstag gegen 0.30 Uhr auf der B10 bei Mühlacker die beiden Insassen eines Mercedes tödlich verunglückt. Nach den ersten Ermittlungen besteht inzwischen der Verdacht, dass der 45-jährige Fahrer des Mercedes zusammen mit dem 30 Jahre alten, mutmaßlichen Fahrer eines anderen Mercedes ein illegales Autorennen gefahren sein könnte.

Die beiden Autos sollen hintereinander von der Industriestraße in Mühlacker aus über die Landesstraße 1134 auf der B10 in Richtung Illingen gefahren sein. In Höhe der Abzweigung Mühlhausen hatte sich der Verkehrsunfall dann ereignet. Die genaueren Umstände sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Tödlicher Unfall auf B10 bei Mühlacker: Strafverfahren gegen Mercedes-Fahrer eingeleitet

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Zudem leiteten die Polizeibeamten gegen den mutmaßlichen Fahrer des anderen Mercedes ein Strafverfahren ein.

Die Einsatzkräfte hatten den 30-Jährigen zusammen mit zwei Mitfahrern noch an der Unfallstelle angetroffen, nachdem die Männer über Notruf den Unfall gemeldet hatten.