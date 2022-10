In Mühlacker und Neuenbürg verschärfen die RKH Enzkreis-Kliniken ihre Corona-Regeln. Pro Patient und Tag ist nur noch ein Besucher für eine Stunde zugelassen.

Die aktuell hohe Dynamik der Neuinfektionen führt zu einer schnell steigenden Zahl an Covid-19-Patienten und einem wachsenden Personalausfall in den Kliniken. Deshalb kommt es zu einer zunehmenden Knappheit an Patientenbetten primär im Bereich der Normalstation.

Vor diesem Hintergrund hätten sich die RKH Enzkreis-Kliniken entschlossen, zum Schutz der Patienten und der Klinikmitarbeiter die Besucherregelung einzuschränken. Dies teilte die RKH-Holding mit.

Seit Samstag sind deshalb im Krankenhaus Mühlacker, der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Mühlacker und dem Krankenhaus Neuenbürg pro Patient und Tag nur noch ein Besucher für eine Stunde zugelassen. Ob es im Laufe dieser Woche zu einer weiteren Einschränkung der Besucherregelung, also zu einem Besucherstopp kommt, hängt von der Entwicklung in den nächsten Tagen ab, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Nach wie vor müssen die Besucher einen negativen Antigenschnelltest nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist, und eine FFP2-Maske tragen.