Nach einem Verkehrsunfall in Mühlacker ist am Donnerstagmorgen ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht und zwei schwerer verletzten Personen ist es am Donnerstagmorgen gegen 9.50 Uhr an der B10 in Mühlacker gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei kam es beim Abbiegen eines Fahrzeugs zu dem Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kommt es auf der B10 zu Fahrbahnsperrungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 10.51 Uhr]