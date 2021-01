Bis zum Ende der Faschingszeit hat die Karnevalsgesellschaft Fledermaus Ersingen in ihrer digitalen Kampagne noch einiges geplant. Was genau – das wird im Team noch besprochen und hänge auch davon ab, was durch die Corona-Regeln möglich sei, sagt Vizepräsident Raphael Reich. Zwei Tage nach der Prunksitzung am 15. Januar ging es am Tag, an dem die Kinderprunksitzung hätte stattfinden sollen – weiter mit einer Bildershow der Kinderprinzenpaare seit 1960. Zu sehen war sie auf der Internetseite der Karnevalgesellschaft unter www.kg-fledermaus.de und in den sozialen Medien.

Mit weiteren Aktionen will der Verein Ersingen in Fasnetsstimmung bringen: in den Ersinger Läden liegen vorgefertigte „Fasnetsfähnle“ aus, die Kinder gestalten können. Alternativ kann man ein Fähnchen auch per Mail an digitalefasnet@kg-fledermaus.de nach Hause bestellen. Das fertig gestaltete Fähnchen soll bis spätestens 29. Januar bei Maren Fix (Laierbergstraße 40) oder Sabine Schuster (Gründeltorstraße 1) eingeworfen werden. Für den Tag der traditionellen Kinderdisco „Fasnetsbeat“ soll eine Bildershow entstehen. Kinder können (mit Erlaubnis der Eltern) ein Foto in Querformat schicken, das sie im Lieblingskostüm zeigt. Das Bild soll bis 31. Januar an digitalefasnet@kg-fledermaus.de geschickt werden. Weitere Informationen im Internet unter www.kg-fledermaus.de. to