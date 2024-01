Feuerwehreinsatz in Neuenbürg: In einem Mehrfamilienhaus hat es am Samstagabend gebrannt. Personen mussten mit einer Drehleiter gerettet werden.

Nach ersten Angaben der Polizei ist am Samstagabend gegen 19:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Neuenbürg ein Brand ausgebrochen. Das Feuer ist mittlerweile weitgehend gelöscht. Am Brandort in der Junkeräckerstraße waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, seien mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet worden. Zum Einsatz kam dazu nach Polizeiangaben auch eine Drehleiter der Feuerwehr.

Feuer brach wohl im Treppenhaus aus

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Treppenhaus des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte eine Polizeisprecherin am Samstagabend noch nicht machen, ebenso wenig, ob alle Personen das Gebäude unverletzt verlassen konnten.

Dieser Beitrag wird aktualisiert. Stand: 21:00 Uhr