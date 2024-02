Die Faustballerinnen des TSV Dennach haben das geschafft, was die Männer des TV Waldrennach am Wochenende noch erreichen wollen: Sie haben das Ticket zur deutschen Meisterschaft gelöst.

Die Dennacherinnen hielten sich am vergangenen Spieltag in der Ersten Bundesliga Süd schadlos, ließen mit zwei glatten 3:0-Erfolgen über Görlitz und Unterhaugstett nichts anbrennen.

Rivale TV Käfertal verabschiedete sich mit zwei Niederlagen hingegen aus dem Rennen ums begehrte Ticket. Vor dem letzten Spieltag am Samstag (ab 11 Uhr) belegt der TSV Dennach Tabellenplatz drei.

Jetzt sind wir vor dem letzten Spieltag schon durch, darüber bin ich auch etwas erleichtert. Anna-Lisa Aldinger

Spielertrainerin TSV Dennach

Bei zwei Siegen könnten die „Pink Ladies“, die momentan 22:6 Zähler vorzuweisen haben, sogar nach Punkten noch mit dem Zweiten TSV Calw (26:6) gleichziehen. Das Team aus der Hesse-Stadt ist als Gastgeber ohnehin für die DM am 17. und 18. Februar qualifiziert.

„Jetzt sind wir vor dem letzten Spieltag schon durch, darüber bin ich auch etwas erleichtert“, sagt Dennachs Spielertrainerin Anna-Lisa Aldinger. Zumal am Wochenende, wo es in Pfungstadt gegen die Gastgeberinnen und den TV Käfertal geht, die eine oder andere Spielerin nicht dabei sein kann.

TSV Dennach geht konzentriert in abschließenden Spieltag

Auf die leichte Schulter will man den letzten Spieltag, auch wenn es für den TSV Dennach um nichts mehr geht, aber nicht nehmen. Im Gegenteil. „Wir müssen noch ein bisschen Routine reinbringen, ein paar Sachen müssen wir noch stabilisieren“, sagt Aldinger.

Schließlich gab es in der Hallenrunde, die der TV Segnitz souverän mit 30:2 Punkten als Erster beendete, noch einige Dinger, die man besser machen kann. Und muss, wenn am Ende in Calw der Titelgewinn bejubelt werden soll.

„Insofern wird es beim TSV Pfungstadt auch darum gehen, dass wir uns für das Wochenende drauf schon ein bisschen ein gutes Gefühl holen“, sagt Dennachs Spielertrainerin. Die beiden letzten Gegner, Pfungstadt und Käfertal, seien in jedem Fall Kontrahenten, „gegen die man sich konzentrieren muss, da kommt schon Gegenwehr“.

Dennach trifft in Vorrunde bei deutscher Meisterschaft auf Segnitz und Ahlhorn

Bei der DM geht es für die Dennacherinnen dann gegen den TV Segnitz und den Ahlhorner SV, der sich in der Nord-Staffel hinter dem TV Jahn Schneverdingen Platz zwei schnappte.

„Keine unbekannten Gegner“, sagt Aldinger, die nun aber mit ihrer Mannschaft erst einmal die beiden letzten Aufgaben in der Liga überzeugend gestalten will.

TV Waldrennach braucht ein kleines Wunder

Etwas angespannter sieht momentan die Lage bei den Faustballern des TV Waldrennach aus. Die Männer stehen in der Ersten Bundesliga Süd auf dem vierten Rang im Klassement. Wie bei den Frauen qualifizieren sich die ersten drei Teams für die Endrunde, die Anfang März im westfälischen Hagen stattfindet.

Um das Ticket für Hagen zu lösen, zählt für den TVW am letzten Spieltag der Südstaffel nur ein Sieg. Gleichzeitig muss das Team auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Die Mannschaft von Stefan Maier hat 16:10 Punkte.

Der Tabellenzweite TV Käfertal und der Dritte TSV Calw jeweils 18:8 Punkte. Allerdings hat Käfertal das deutlich bessere Satzverhältnis. Somit kann die Mannschaft um Weltmeister Oliver Kraut nur noch den TSV Calw abfangen.

Im abschließenden Spiel der Südstaffel tritt Waldrennach am 10. Februar (19 Uhr) beim Schlusslicht TV Waibstadt an. „Wir müssen unser Spiel hoch gewinnen und hoffen, dass Calw patzt“, sagt Oliver Kraut vom TVW. Dabei darf Waldrennach nicht mehr als drei Sätze verlieren. Calw gastiert beim Tabellensechsten TV Vaihingen/Enz. „Realistisch wird es sehr schwierig, aber wir haben die Hoffnung“, sagt Kraut.

TV Waldrennach ist mit Saison zufrieden

Auch wenn es am Ende nicht zur Endrunde reichen sollte, sind die Verantwortlichen beim TVW zufrieden. Vor der Saison gab Maier das Ziel Klassenverbleib aus. Dieses wurde deutlich übertroffen.

„Die Saison hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt“, sagt Kraut. Und möglicherweise werden die Hoffnung zur ersten Finalteilnahme des TVW doch noch wahr.