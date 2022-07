Bei der Bürgermeisterwahl in Neuenbürg bleibt es bei drei Kandidaten

Am Montagabend war Bewerbungsschluss. Seitdem steht fest: Drei Männer kandidieren für das Bürgermeisteramt in Neuenbürg. Die Kandidaten sind schon seit einiger Zeit im Wahlkampfmodus.

Es bleibt dabei: Drei Kandidaten bewerben sich für das Bürgermeisteramt in Neuenbürg. „Als wir am Montagabend zum Bewerbungsschluss um 18 Uhr den Briefkasten am Rathaus leerten, gab es keine weiteren Bewerbungen“ sagt Anja Hiller, stellvertretende Hauptamtsleiterin der ehemaligen Amtsstadt an der Enz.

Unmittelbar danach hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung die drei Bewerber auch formal zugelassen. Der 54-jährige Amtsinhaber Horst Martin hat sich für eine dritte Amtszeit nicht mehr beworben. Das hatte er allerdings bereits Ende Januar angekündigt.

Gewählt wird am Sonntag, 31. Juli. Sollte keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang erreichen, ist für den 21. August eine erneute Wahl terminiert. Dann besteht für weitere Kandidatinnen oder Kandidaten die Möglichkeit, ihren Hut in den Ring zu werfen.

Bürgermeisterkandidaten stellen sich den Neuenbürgern vor

Die Einwohner haben zunächst die Chance, die drei Kandidaten bei der offiziellen Vorstellungsrunden in allen vier Stadtteilen der 9.000-Einwohner-Stadt näher kennenzulernen. Die Runde beginnt am Montag, 11. Juli in der Stadthalle der Kernstadt.

Am Dienstag, 12. Juli, geht es in die Arnbachhalle nach Arnbach, am Mittwoch, 13. Juli, in die Schwabentorhalle nach Dennach und am Donnerstag, 14. Juli, in die Eichwaldhalle in Waldrennach. Nach der Vorstellungsrunde können die Zuhörer Fragen an die Kandidaten stellen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Die drei Kandidaten befinden sich schon einiger Zeit im Wahlkampfmodus. Der 48-jährige Polizeibeamte Jochen Schmid aus Arnbach hatte bereits zur Wanderung eingeladen und Sportveranstaltungen besucht. Gleichzeitig stehen weitere Bürgerstammtische auf dem Programm, zum Beispiel am Freitag, 8. Juli, 19 Uhr, in der Gaststätte Da Pinuccio auf dem Buchberg.

Am Samstag, 9. Juli, ist Schmid zwischen neun und elf Uhr bei Blumen Zimdahl und am Samstagvormittag, 23. Juli, auf dem Marktplatz in der Kernstadt anzutreffen.

Fabian Bader, der 33-jährige Hauptamtsleiter in Neuenbürg, setzt auf Bürgergespräche. Am Donnerstag, 7. Juli, ist er von 18 bis 19 Uhr im TSV Vereinsheim in Dennach anzutreffen. Am Samstag, 9. Juli, ist er dann von zehn bis elf Uhr auf dem Wochenmarkt in der Kernstadt. Dort will er am Samstag, 23. Juli, erneut mit den Bürgern reden.

Am Samstag, 16. Juli, ist der Kandidat von zehn bis elf Uhr vor dem Edeka-Markt anzutreffen. Vor der Bäckerei Fauth in Arnbach steht er am Donnerstag, 21. Juli, von zehn bis elf Uhr. Am Mittwoch, 27. Juli, steht er von 18 bis 19 Uhr auf dem Dorfplatz in Waldrennach. Am Samstag, 30. Juli, ist er von zehn bis elf Uhr erneut auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes auf der Wilhelmshöhe anzutreffen.

Der jüngste Kandidat setzt auf klassische Infostände

Auf klassische Infostände in allen vier Ortsteilen setzt der dritte Kandidat um das Amt des Bürgermeisters, der 27-jährige Landesbeamte Markus Härlin aus Arnbach. Am Samstag, 9. Juli, steht er von 15 bis 17 Uhr hinter der evangelischen Stadtkirche in der Kernstadt.

Am Sonntag, 10. Juli, kann man ihn auf dem Rathausplatz in Arnbach treffen, am Samstag, 16. Juli, in Dennach vor der Schwabentorhalle, und am Sonntag, 17. Juli, vor dem Kindergarten im Ortszentrum von Waldrennach. Die Termine finden jeweils in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr statt.