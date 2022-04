Erinnerungen an den Balkankrieg

Neulinger erinnert sich an seine Flucht aus Sarajevo: „Der Krieg ist wie eine Wiederholung“

Die Bilder aus der Ukraine wecken in Sead Karic schlimme Erinnerungen. Er ist in den 1990er Jahren aus der belagerten Stadt Sarajevo geflohen und seitdem in Neulingen bestens integriert.