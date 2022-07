Am Donnerstagmorgen ist die Polizei zur Werkrealschule und Realschule in Niefern (Enzkreis) wegen einer möglichen Bedrohungslage ausgerückt. Dort war ein Alarm ausgelöst worden. Wie sich inzwischen zeigte, war es ein Fehlalarm.

Polizeieinsatz am Morgen

Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, sei am Morgen um 8.15 Uhr der Alarm im Neubau der Werkrealschule in Niefern-Öschelbronn ausgelöst worden. Zu dieser Zeit war bereits Unterricht, 400 Schüler befanden sich in den Gebäuden der Realschule und Werkrealschule. Mehrere Kräfte der Polizei überprüften das Gebäude mehrmals. Es konnten jedoch keine Hinweise auf Gefahr gefunden werden.

Zunächst waren Schüler und Lehrer aufgefordert, sich vor Ort einzuschließen. Nach einer ersten Durchsuchung der Schule durch die Polizei konnten die Schüler in Begleitung die Schule verlassen und sich zu Sammelpunkten begeben. Dort wurden sie von Lehrkräften und der Notfallseelsorge betreut.

Nachdem die Schüler das Gebäude verlassen hatten, begann die Polizei mit einer zweiten Durchsuchung des Geländes. Danach gab die Polizei auf Twitter Entwarnung: Der Alarm habe als Fehlalarm verifiziert werden können, heißt es dort. Die anwesenden Schüler seien den jeweiligen Lehrkräften übergeben worden, die Schulen befolgten nun deren Konzept für derartige Fälle.

Was zur Auslösung des Alarms am Morgen geführt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Für den Nachmittag kündigte die Polizei weitere Informationen an.

Dieser Artikel wird aktualisiert.