Lange hat es in der Gerüchteküche in Niefern-Öschelbronn rumort. Nun ist klar: Es gibt einen zweiten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl: Uwe Engelsberger, der Leiter des Bauverwaltungsamts, tritt bei der Wahl am 14. April an.

Amtsinhaberin Birgit Mertens (parteilos), die erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie für eine zweite Amtszeit bereitsteht, bekommt damit Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Engelsberger arbeitet in der Gemeindeverwaltung und ist als Bauverwaltungsleiter auch zuständig für Bebauungspläne und Grundstücksvermarktung.

Engelsberger wurde 1968 in Pforzheim geboren. Als Verwaltungsfachmann sei er mit der Gemeinde Niefern-Öschelbronn eng verbunden, teilt er in einer E-Mail an die Redaktion mit.

Engelsberger arbeitet seit fast 40 Jahren für die Gemeine Niefern-Öschelbronn

Nach der Mittleren Reife machte Engelsberger bei der Gemeinde Niefern-Öschelbronn eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Nach seinem Bundeswehrdienst kehrte er 1989 zur Gemeinde Niefern-Öschelbronn zurück. Hier wurde er Sachbearbeiter in der Bauverwaltung.

Ende der 90er Jahre war Engelsberger ein Jahr lang stellvertretender Amtsleiter des Ordnungs- und Sozialamtes und kehrte 1998 zurück in die Bauverwaltung. Nach 20 Jahren als Sachgebietsleiter in der Bauverwaltung wurde er 2018 Leiter dieses Amtes.

„Niefern-Öschelbronn ist meine Heimat und seit frühester Kindheit mein Lebensmittelpunkt“, schreibt Engelsberger auf seiner Internetseite. Mit seiner Frau Silke lebe er seit Jahrzehnten hier, und die beiden erwachsenen Kinder seien in Niefern-Öschelbronn aufgewachsen. In seiner Freizeit engagiert er sich im Niefern-Öschelbronner Vereinsleben, spielt aktiv Boule und Akkordeon.

Bewerber möchte die Radverkehrskonzeption voranbringen

Es liege ihm am Herzen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, teilt der Bauverwaltungsfachmann mit. Er strebe außerdem die moderate Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete an.

Außerdem möchte er die Nachverdichtung bestehender Baugebiete, die Umsetzung der Sanierungsgebiete und die Nachnutzung ungenutzter kommunaler Immobilien voranbringen, so Engelsberger.

Als Bürgermeister wolle er sich auch dafür einsetzen, dass die Radverkehrskonzeption der Kommune endlich vorangetrieben wird, so der Bewerber.

Kandidat setzt sich für Erschließung von Gewerbegebiet am Reisersweg ein

Eine der Haupteinnahmen der Gemeinde seien die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer, so Engelsberger: „Deswegen ist für mich klar, dass es den Unternehmen am Ort gut gehen muss und dass wir als Unternehmensstandort attraktiv sein müssen.“

Unternehmen bräuchten Platz, um sich in der Gemeinde ansiedeln zu können. „Darum setze ich mich für die Erschließung von Gewerbegebieten ein, beispielsweise am Reisersweg“, erklärt der Kandidat. Es müsse aber auch klar sein: An den wasserrechtlichen Auflagen dürfe nicht gerüttelt werden.

