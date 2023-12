Beim Brand eines Dachstuhls in Niefern-Öschelbronn gab es nach Polizei-Informationen keine Verletzten. Weitere Gebäude waren nicht gefährdet.

In Niefern-Öschelbronn hat am Dienstagnachmittag der Dachstuhl eines Gasthauses in der Enzberger Straße gebrannt. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und löschte das Feuer.

Brandursache ist noch unklar

Nach Informationen der Polizei gab es keine Verletzten. Es bestand auch keine Gefahr, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreift. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.