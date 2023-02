Geschlafen wird im Gotteshaus

Kuriose Freizeit: Jugendliche aus Kieselbronn und Dürrn verbringen eine Woche in der Kirche

Normalerweise finden Freizeiten für Jugendliche in Ferienheimen statt, in Jugendherbergen oder auf Zeltplätzen. Aber nicht in Dürrn: Dort verbringen derzeit 18 junge Leute im Alter von 13 bis 16 Jahren eine ganze Woche in der Kirche.