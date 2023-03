Die Dampfbahnfreunde Ötisheim starten in die neue Saison. Mit verschiedenen Loks und Zügen sind die Eisenbahner unterwegs auf ihrer Anlage am Ortsrand von Ötisheim und machen Freunden der kleinen Bahnen eine Freude.

Am Hauptbahnhof in Ötisheim hat am Sonntag ab dem späten Vormittag reger Betrieb geherrscht. Und sollte nun jemand behaupten, in „Aize“ gebe es doch gar keinen Bahnhof, dem sei ein Besuch auf dem Gelände der Dampfbahnfreunde nahe der Erlentalhalle empfohlen.

Dort gibt es den fraglichen Bahnhof. Am besten am Schalter eine Fahrkarte kaufen und mit einem der kleinen Bähnle die Fahrt, vorbei an blühenden Forsythien und Narzissen, durch die gepflegte Anlage genießen.

Grüne Dampflok muss zuerst aufgeheizt werden vor der Fahrt

Rund 400 „Reisewillige“ sorgten für einen gelungenen Start in die neue Fahrsaison. Ab 11 Uhr bis zum Schluss des ersten Fahrtages um 17 Uhr herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Auch der zunächst noch leichte Regen konnte die Freude und Begeisterung der Besucher nicht schmälern.

Bunt gemischt waren die Altersgruppen vom Kleinkind bis hin zu Omas und Opas. Uschi Drescher aus Mühlacker mit ihren drei Kindern Pauline, Emil und Olaf war eine der ersten. Olaf, der jüngste habe es kaum abwarten können, erzählte die Mutter. „Das Fahren mag ich am besten“, erklärte der Dreijährige auf Nachfrage.

Zunächst war nur die rote Diesellok unterwegs, die Dampflok war noch nicht genügend aufgeheizt und wurde später eingesetzt. Eine kleine grüne Feldbahnlok war die dritte, die im Laufe des Tages noch viele Runden fahren sollte.

Auch Gastfahrer sind jederzeit willkommen. „Drei sind heute dabei: Aus Plochingen, Enzweihingen und aus Waibstadt. Wir sind froh, dass wir wieder richtig loslegen können“, sagte der erste Vorsitzende Michael Schuster im Gespräch mit unserer Zeitung.

Eine wetterbedingte Absage sei für ihn kein Thema gewesen. Dazu seien die Vorarbeiten der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer zu umfangreich gewesen. Empfehlen könne er auch das bewährt gute Kuchenbuffet mit vielen Kuchenspenden von Mitgliedern. Ein Zelt mit Tischen und Bänken lud zur Einkehr ein.

Am 10. April sind die Bahnen zum nächsten Fahrtag auf den Schienen unterwegs

Zur Freude aller hatten sich die dunklen Regenwolken verzogen und bei etwas Sonnenschein und blauem Himmel genossen die Fahrgäste jede Runde. Umso überraschender kam eine halbe Stunde vor Schluss ein Wetterumschwung mit klatschendem Starkregen und heftigem Sturm.

Die Besucher flüchteten in ihre nahen Autos und schnell füllte sich das Zelt. Doch Bahnen waren noch unterwegs. Unter den letzten Fahrgästen war auch ein Vater aus Gerlingen mit seinem kleinen Sohn Christoph, die nun schnell ins Trockene wollten.

„Wir hatten trotzdem einen tollen Tag“, meinte der Vater und schüttelte sich. Patschnass kamen wenig später die beiden Viertklässler Emilia und Henry ins Zelt. Jemand brachte ihnen eine wärmende Decke. „Spaß gemacht hat es uns trotzdem“, erzählten beide von ihren insgesamt acht Fahrten mit den verschiedenen Loks.

Der nächste Fahrtag findet am Ostermontag, 10. April, wieder von 11 bis 17 Uhr statt. „Wir freuen uns wieder auf viele Gäste“, lädt Michael Schuster schon jetzt zum Besuch ein.