Mann unter Cannabis Einfluss mit Auto im Enzkreis in Remchingen unterwegs

Beamte des Polizeireviers Neuenbürg haben am Donnerstagnachmittag in Remchingen einen 23 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige.

Ein 23 Jahre alter Autofahrer stand am Donnerstagnachmittag in der Reutäckerstraße in Remchingen unter dem Einfluss von Cannabis. Laut Pressemitteilung der Polizei kontrollierte eine Streife gegen 17.15 Uhr den Wagen des jungen Mannes.

Nach der Abgabe einer Blutprobe untersagten die Beamten dem 23-jährigen die Weiterfahrt. Bei der Durchsuchung fanden sie zudem knapp 15 Gramm Marihuana. Nun erwartet den Mann eine Anzeige.