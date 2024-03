Der Bund der Selbstständigen und die Gemeinde Remchingen planen die erste „Lokal-Fair-Messe“ zum verkaufsoffenen Sonntag am 7. April. Was dahintersteckt.

Es sind Erzeugnisse heimischer Landwirte, Imker oder Winzer, regionale Spezialitäten, aber auch nachhaltige Dienstleistungen und fair gehandelte Produkte der örtlichen Fachgeschäfte, die der Bund der Selbstständigen (BDS) in Remchingen in den Fokus stellt: Am Sonntag, 7. April, findet von 11.30 bis 18 Uhr die erste „Lokal-Fair-Messe“ in der Kulturhalle Remchingen statt – zeitgleich zum verkaufsoffenen Sonntag. An diesem Tag locken Fachgeschäfte den ganzen Tag über zu Attraktionen und Angeboten in die Ortsteile.

Das BDS-Team versammelt zusammen mit der Gemeinde Remchingen, die seit vergangenem Jahr Fairtrade-Gemeinde ist, Aussteller mit lokalen, nachhaltigen und fair gehandelten Produkten aus der ganzen Region zwischen Karlsruhe und Pforzheim in der Kulturhalle.

„Lokale und nachhaltige Produkte sind im Trend und werden immer bedeutender. Gerade für Landwirte, aber auch für unsere zahlreichen Fachgeschäfte und Dienstleister ist es wichtig, ihre Produkte direkt vor Ort anzubieten – das möchten wir gerne unterstützen“, erklären die Organisatoren um die BDS-Vorsitzende Angie Trautz. Damit stärke der BDS auch einmal mehr sein Kernthema, die lokale Wirtschaft zu fördern.

Mehr als zwanzig Aussteller kommen zur Remchinger Messe

Unter den über zwanzig Ausstellern, die bereits zugesagt haben, zählt Messe-Koordinator Jürgen Scherle landwirtschaftliche Betriebe, Hofläden, Winzer und Imkern aus Remchingen und der Region. Aber auch der Eine-Welt-Laden, die Faitrade-Gemeinde und der Gartenfachbetrieb, der am Sonntag auch in Singen seine Tore öffnet, sind dabei.

„Nachhaltigkeit hat aber noch viele weitere Facetten“, verdeutlicht Scherle etwa mit Blick auf den örtlichen EDV-Händler, der ältere Laptops prüft, ob sie noch weiterverwendet oder mit einem Update versehen werden können. Neben ihm stellen in der Kulturhalle Verleihunternehmen aus dem Bereich Technik-, Bau- und Heimwerkbedarf ihr Mietsortiment vor.

Wirtschaftsministerium BW unterstützt Messe

Nachhaltiges Kochen, Wohnen und Schlafen runden das Angebot ab, ebenso wie das kulinarische Angebot des örtlichen Metzgers in und um die Halle, das die Remchinger Landfrauen mit selbstgebackenen Kuchen versüßen. Ein Kinderkarussell darf obendrauf nicht fehlen. „Noch haben wir wenige Standplätze frei und freuen uns über weitere Anmeldungen“, erklären die Organisatoren, die auch ein kleines Vortragsprogramm planen.

Dank der Unterstützung der Gemeinde und eines Förderprogramms des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums können sie die Basis-Standplätze kostenlos anbieten. Weiterhin sorgt der verkaufsoffene Sonntag ab 11.30 Uhr (Verkauf ab 13 Uhr) für jede Menge Abwechslung.

Unter anderem entlang der Wilferdinger Haupteinkaufsstraße, beim Fahrradhändler in den Billäckern, in der Nöttinger Wohnwelt, beim Gartenfachbetrieb sowie beim Sonnenschutz- und Metallbau-Experten in den Singeer Meilweisen ist für einen entspannten Einkaufsbummel mit vielfältigen Begegnungen gesorgt.