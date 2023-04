Razzia in Remchingen: Staatsanwaltschaft gibt Details bekannt

Polizisten haben Mitte März Häuser in Remchingen und Würm durchsucht. Mehrere Männer wurden bei der Aktion verhaftet. Nun teilt die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit, um was es bei dem Einsatz ging.

Der Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Waffengesetz habe vorgelegen, erklärt Aniello Ambrosi, Erster Staatsanwalt und Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart, auf Nachfrage.

Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten versuchten, Waffen aus dem Ausland einzuführen. Aniello Ambrosi, Erster Staatsanwalt

Allerdings seien bei dem Einsatz am 15. März keine Waffen gefunden worden. „Es besteht jedoch der Verdacht, dass die Beschuldigten versuchten, Waffen aus dem Ausland in das Bundesgebiet einzuführen“, so Ambrosi. Gegen einen Beschuldigten sei deshalb ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt worden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart dauerten weiter an, deshalb können keine Einzelheiten zum Verfahrensstand mitgeteilt werden, teilt der Erste Staatsanwalt weiter mit.

Einsatz erregte bei den Remchingern viel Aufsehen

Der Einsatz der Polizei am Nachmittag des 15. März hatte Aufsehen erregt. Vermummte Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) „stürmten“ Häuser in der Neuwiesenstraße in Singen und im Wilferdinger Niemandsberg, berichtete ein Anwohner der Neuwiesenstraße.

Nach den Angaben eines Beobachters seien ab dem Nachmittag mehrere Häuser durchsucht worden. Auch ein Spürhund sei im Einsatz gewesen. Eine Einsatzkraft ist dabei gesehen worden, wie sie mit einem länglichen Gegenstand in einer Papiertüte aus dem Haus kam. Später trugen die Polizisten vom Landeskriminalamt mehrere Gegenstände aus dem Haus. Am späten Nachmittag haben zwei Polizisten einen Mann in Handschellen abgeführt.

Zweiter Mann wegen zufälligen Drogenfunds verhaftet

Als „Zufallsfund“ sei bei einem Mitbewohner des Verhafteten in Remchingen mehrere hundert Gramm Marihuana gefunden worden, bestätigte der Sprecher der Pforzheimer Staatsanwaltschaft, Henrik Blaßies. Ein 31-jähriger Mann wurde deshalb festgenommen. In diesem Zusammenhang ermittelt die Pforzheimer Staatsanwaltschaft.

Zwei SEK-Einsätze gab es am selben Nachmittag auch in Würm, bestätigte Blaßies auf Nachfrage. Hier sei es ebenfalls um den Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Waffengesetz gegangen. Ein Mann wurde verhaftet.