Was passiert eigentlich mit den Tieren, die vor dem Metzger ausbüxen? Immer wieder liest man von diesen Rindern, die dem Schlachter entwischen und von der Polizei gejagt werden. Ein ganz besonderer Tierschutzverein nimmt sich dieser Flüchtlinge an.

Fridolin und Moses haben geschafft, was Nutztieren in dieser Welt nur sehr selten gegönnt ist. Die beiden Sternenfelser Ochsen leben. Und das tun sie ausgiebig, in einem Paradies für Tiere, die längst schon im Himmel sein sollten.

Eigentlich ist das Leben all der Tiere, die zum Nutzen der Menschen Fleisch und Milch produzieren, überschaubar kurz. Rinder gehen gemeinhin in ihrem zweiten Lebensjahr zum Schlachter. Doch Fridolin und Moses hatten Glück. Gemeinsam mit rund 2.000 anderen Tieren leben die beiden auf einem der Höfe, die der Verein Rüsselheim überall im Land betreibt.