Bürgermeisterwahl in Straubenhardt könnte zur Ein-Mann-Show werden: Warum das ein Trend ist

Große Themen in Helge Viehwegs erster Amtszeit als Straubenhardter Bürgermeister waren unter anderem das Feuerwehrhaus, das derzeit entsteht, die Hoffnungshäuser in Conweiler und der Windpark, der schon längst in Betrieb ist, von der Bürgerinitiative „Gegenwind“ aber immer noch bekämpft wird. „Dicke Bretter, die wir weiter bohren“ sind laut Viehweg die S-Bahn-Erweiterung und das Dauerthema Bürgerzentrum an der Mostklinge.

Helge Viehweg wurde 1978 in Neuenbürg geboren und ist in Arnbach und Niebelsbach aufgewachsen. Nach Abitur und Zivildienst studierte er ab 2000 Jura in Leipzig, Mainz und Bremen. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete er ab 2009 als Rechtsanwalt, zunächst in Oldenburg, danach in Pforzheim und Karlsruhe. Am 7. April 2013 wurde er zum Bürgermeister von Straubenhardt gewählt. Viehweg ist auch Mitglied der SPD-Fraktion im Kreistag. Mit seinem Ehmann und seinem Sohn lebt er in Feldrennach.