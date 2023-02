Happiness-Festival in Straubenhardt-Schwann ausverkauft – Polizei warnt

Die Tickets für das Happiness-Festival im Juli in Schwann sind ausverkauft. Und das in rekordverdächtig kurzer Zeit. Die Polizei warnt vor Betrügern.

Restlos ausverkauft – und das fünf Monate vor dem Festival. Darüber freut sich das Happiness-Team auf seiner Internetseite. Wer wann auftritt, steht fest – bis auf den Co-Headliner für Samstag, 15. Juli. Der soll in nächster Zeit verraten werden.

Fest steht, dass am Freitag, 14. Juli, unter anderem bekannte Größen wie SDP und Cro sowie BHZ, Nina Chuba, Ennio, Dilla und 100 Kilo Herz auftreten. Am Tag danach wollen der Headliner Kraftclub sowie Badmómzjay, Majan, Disarstar, Lostboi Lino und Verifiziert das Publikum in Schwann rocken.

Außerdem wird es wieder einen Wettbewerb geben: Nachwuchsbands haben die Gelegenheit, kurzfristig Teil des Happiness-Line-ups zu werden. Zahlreiche Bewerber gebe es bereits, teilt Ana Vlahinic vom Happiness-Team mit. Interessenten können eine E-Mail mit Bandnamen, Bild, Text und einem Link zur Musik an contest@happiness-festival.de schicken.

Happiness-Festival: Polizei warnt vor Trickbetrügern bei Ticketverkauf

Trotz der Freude über das ausverkaufte Festival teilt der Festival-Veranstalter, die „Happiness Festival GmbH“ mit Sitz in Karlsruhe, mit, dass die Polizei vor Ticketbetrüger warne: „In letzter Zeit kamen uns des Öfteren besonders fiese Geschichten zum Ticketkauf zu Ohren. Bitte achtet darauf, was, wo und von wem ihr kauft. Nicht überall, wo Happiness drauf steht ist auch Happiness drin.“

Für das Happiness-Festival werden nur Hardtickets verkauft und keine E-Tickets oder Print@Home-Tickets, so der Veranstalter weiter.

Schon länger bestätigt sind die Auftritte der Chemnitzer Rap-Rock-Band Kraftclub und Cro. Der Rapper aus dem Ostalbkreis tritt am 14. Juli als Co-Headliner auf.

Zuletzt wurde bekannt, dass auch SDP, ein Musiker-Duo aus Berlin-Spandau, als Headliner beim Happiness dabei sein wird. Premieren gibt es von Newcomern wie Nina Chuba, Ennio der Deutsch-Rapperin Badmómzjay.

Mit der Musikauswahl sind nicht alle Fans zufrieden. Ein Straubenhardter schreibt auf der Facebook-Seite des Festivals, dass sich das Happiness aus seiner Sicht immer mehr von einem Indie-Festival zu einem Hip-Hop-Event entwickele.

15.000 Fans werden beim Happiness-Festival in Straubenhardt-Schwann erwartet

Nach zwei Absagen wegen Corona fand das Festival im vergangenen Juli erstmals wieder in gewohnter Form statt. Erwartet werden an den beiden Festivaltagen auf dem Gelände am Rande von Schwann rund 15.000 Besucher.

Außer Musik gibt es eine Kleinkunstbühne, Bars und eine „Food Meile“ mit internationalen und regionalen Spezialitäten. Das Happiness genießt bei seinen Fans inzwischen Kultstatus. Es wurde 2015 als Best European Small Festival gekürt. 2018 und 2022 war es zudem in der Kategorie Best European Medium Festival nominiert.