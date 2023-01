„SDP und Badmómzjay bereichern unseren Line-up“ schreiben die Veranstalter auf ihrer Internetseite. Schon bestätigt sind bekannte Größen wie Kraftklub und Cro. Der Rapper aus dem Ostalbkreis soll beim Festival Mitte Juli als Co-Headliner auftreten. Bestätigt sind außerdem die Newcomer Nina Chuba, Ennio und Verifiziert.

Die Happiness-Fans reagierten unterschiedlich auf die jüngsten Ankündigungen. Eine Nutzerin schreibt auf Facebook über den Auftritt von SDP: „Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ihr mir machen konntet.“

Dass Nina Chuba als „Newcomerin mit wenig Live-Erfahrung“ mit etablierten Größen ins Line-up gesetzt wurde, kritisiert dagegen ein Nutzer des sozialen Mediums.

Die Happiness-Veranstalter teilten mit, dass Nina Chuba unlängst zwei deutsche Musikpreise gewonnen hat: als beste Newcomerin und für den besten Hip-Hop-Song.

Lange dabei ist SDP, ein Musiker-Duo aus Berlin-Spandau. Ihre Musik lässt sich keinem Genre zuordnen und kombiniert Pop, Rock, Dance und Hip Hop.

Bekannt ist von SDP unter anderem „Der beste Tag ever“, der Titelsong des TKKG-Films von 2019. Im vergangenen Jahr erschien ihr zehntes Studioalbum „Ein gutes schlechtes Vorbild“.

Eine Premiere beim Happiness ist auch der Auftritt von Badmómzjay. Die 20-jährige deutsche Rapperin wechselt in ihren Songs zwischen deutscher und englischer Sprache. Ihr erstes Album schaffte es Ende 2021 in die Top Ten der deutschen Albumcharts.

Coolste Sängerin Wiens kommt auch nach Straubenhardt-Schwann

Erstmals ist auch Cro beim Festival dabei, das vom 13. bis 15. Juli stattfindet. Der Rapper aus Mutlangen geht im Sommer auf große Tour und macht dabei auch bei der Kultveranstaltung am Rande von Schwann Station.

Schon länger angekündigt ist Newcomer Ennio, der zuletzt seine Debüt-EP „stundenull“ veröffentlicht hat. „Verifiziert“ gilt als derzeit coolste Sängerin Wiens, die sich selbst im Genre „Cloud Pop“, einer Mischung aus sphärischem Rap, Pop und 80er-Jahre-Sounds, verortet.

Nina Chuba war schon im Traumschiff zu sehen

Dem Deutschrap hat sich Newcomerin Nina Chuba verpflichtet. Sie ist auch Schauspielerin und war unter anderem in den Fernsehserien „Traumschiff“ und „Notruf Hafenkante“ zu sehen.

Bekannt gegeben haben die Veranstalter außerdem die Acts BHZ, Lostboi, Lino, Disarstar, Dilla und 100 Kilo Herz.

Auftritte der Headliner stehen beim Happiness Festival stehen fest

Der genaue Zeitplan, wer wann auftritt, ist noch in Arbeit. Das hänge auch von anderen Sommerfestivals ab und welcher der Happiness-Künstler dort wann auftritt, erklärte Happiness-Sprecherin Ana Vlahninic. Klar ist laut Veranstalter, dass Cro am Freitag, 14. Juli, auftritt. Kraftklub ist der Headliner am 15. Juli.

Wie berichtet, hat das Festival im vergangenen Juli wieder stattgefunden, nachdem es in den beiden Jahren zuvor wegen Corona abgesagt wurde. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter wieder mit rund 15.000 Fans auf dem Festivalgelände in Schwann. Der Ticketverkauf läuft bereits.