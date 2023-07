Wegen eines Gewitters ist das Happiness-Festival in Straubenhardt am Samstag unterbrochen worden. Das Gelände wurde geräumt. Kraftklub spielten nach dem Unwetter.

Es hatte sich angedeutet, um kurz nach 20 Uhr führte dann kein Weg mehr daran vorbei: Wegen eines nahenden Gewitters musste das Happiness-Festival in Straubenhardt unterbrochen werden.

Das Set von Rapperin Badmómzjay war etwa zur Hälfte gespielt, als unvermittelt die Durchsage des Veranstalters kam. Die Festivalbesucher wurden aufgefordert, das Gelände vorübergehend zu verlassen und Schutz in Autos, zuhause oder in der Turnhalle Schwann zu suchen. Laut Angaben der Polizei verlief die Räumung des Geländes störungsfrei.

Die Entscheidung, das Gelände räumen zu lassen, sollte sich als richtig herausstellen. In Straubenhardt schlug während des Gewitters ein Blitz in ein Gebäude ein, so ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Provinz und Kraftklub sollten später in der Nacht auf dem Happiness spielen

Die Veranstalter betonten, dass es sich nur um eine Pause und nicht um einen Abbruch handelt. Die beiden Headliner Provinz (eigentlich 21.25 Uhr) und Kraftklub (eigentlich 23.30 Uhr) sollten auf jeden Fall spielen, hieß es zunächst.

Dafür hatte die Gemeinde den Veranstaltern entsprechende Zugeständnisse gemacht. Eigentlich sollte um 1 Uhr Schluss auf der Hauptbühne sein, diese Frist galt nun nicht mehr.

Wie lange die Pause dauern würde, war zunächst unklar. Die Warnung des Deutschen Wetterdiensts vor potenziellen schweren Gewittern mit schweren Sturmböen und heftigem Starkregen galt bis 1 Uhr.

Kurz danach durften dann Kraftklub ihren Auftritt nachholen. Die Band spielte bis etwa 2.15 Uhr. Provinz kam noch für einen Song auf die Bühne.

Eine Absage mussten die Besucher dann aber doch hinnehmen: Die geplante Aftershow-Party fiel in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit aus.