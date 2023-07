Tausende feiern in Straubenhardt

Nina Chuba bringt das Happiness-Festival auf Betriebstemperatur

Mit viel Sonne und viel umjubelten Auftritten von Nina Chuba und BHZ hat am Freitag das Happiness-Festival begonnen. 14.500 Fans feiern auch am Samstag in Straubenhardt.