Nach dem Feuer im Vereinsheim des Boule-Clubs Straubenhardt-Karlsbad ist immer noch unklar, was oder wer den Brand verursacht hat. Die Mitglieder schmieden dennoch Pläne für ein neues Club-Domizil.

Lichterloh brannte in der Nacht auf den 12. April das Vereinsheim des Boule-Clubs „BC Boulin Rouge Straubenhardt-Karlsbad“ in Schwann. Dabei wurde der Anbau komplett und die Vereinshütte zum Teil zerstört.

Das, was von der Hütte übrig ist, sei „verrußt und verdreckt und muss wahrscheinlich abgerissen werden“, sagt Vereinsmitglied Matthias Böhler, der beim Aufräum- und Putzeinsatz mitgeholfen hat. Der Schutt müsse von einer Spezialfirma entsorgt werden.

Der rein materielle Schaden an Hütte und Inventar bewege sich im fünfstelligen Bereich. Im Anbau lagerten unter anderem Bierbänke, Getränke, ein Gasgrill und Maschinen. Hier sei das Feuer wohl ausgebrochen, so Böhler.

Zündeleien gab es auf dem Vereinsgelände schon einmal

Wie – das ist laut Polizei immer noch unklar. Die Kriminaltechnik war kurz nach dem Brand vor Ort und vermutete eine technische Ursache. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung habe es keine gegeben, so eine Polizeisprecherin.

Der Verein sieht das jedoch anders: „Ein technischer Defekt oder Selbstentzündung konnten so gut wie ausgeschlossen werden; Brandstiftung erscheint somit am ehesten wahrscheinlich“, schreibt der Club in einer Pressemitteilung.

Zumal auf dem Gelände vor einiger Zeit schon einmal gezündelt worden sei: Unbekannte hatten ein Blatt mit Corona-Regeln in einer Plastikhülle angezündet, erzählt Böhler im Gespräch mit dieser Redaktion.

Das „Boulodrôme“ am Ortsrand von Schwann wurde als öffentlich zugänglicher Platz 1995 von den Mitgliedern angelegt und bildete die Ausgangsbasis für den Trainingsbetrieb.

Später kam eine Flutlichtanlage und vor 20 Jahren die Blockhütte dazu. Der 1991 gegründete Verein richtete Turniere und Liga-Großspieltage aus.

Wir hängen in der Luft. Matthias Böhler, Vereinsmitglied

Die Erlöse aus solchen Events tragen maßgeblich zum Unterhalt der Anlage und zur Finanzierung des Vereinslebens bei, verdeutlicht Böhler. Diese Einnahmen werden in diesem Jahr aber wohl komplett ausfallen, weil der Verein keine eigenen Turniere ausrichten kann.

Daraus entstehe ein finanzielles Problem. Die Versicherung will einen Gutachter einschalten. Ob sie den Schaden übernimmt, sei noch unklar. „Wir hängen in der Luft“, sagt Böhler.

Klar ist, dass der Verein weitermachen will. Denkbar sei, die Blockhütte neu zu bauen. Überlegt werde auch eine schnelle Lösung – etwa mit nicht mehr benötigten Coronatest-Containern, schreibt der Verein. Unterstützung für die Pläne gibt es bereits: Spieler und befreundete Vereine haben Geld gespendet, unter anderem bei einem Turnier vergangenes Wochenende in Steinegg.

Gemeinde Straubenhardt will den Verein unterstützen

Auch die Gemeinde Straubenhardt will dem Club unter die Arme greifen: „Wir haben Hilfe angeboten, falls es Unterstützung mit Behörden braucht. Unsere Abteilung, die sich auch um unsere Vereine kümmert, kann da als Kontakt verwendet werden“, sagt Bürgermeister Helge Viehweg (SPD) nach einem Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Ulrich Nicol.

Club und Gemeinde seien so verblieben, dass sich der Verein „sortiert“ und dann wolle man schauen, wo und wie Hilfe möglich ist – auch finanziell. „Für konkrete Schritte ist es jetzt noch zu früh. Erstmal habe ich unsere Solidarität und Unterstützungsbereitschaft signalisiert“, so Viehweg.

Club hofft auf Spenden

Spenden für den Bouleclub können über die IBAN DE80 6619 0000 0029 5522 40 überwiesen werden. Auch Material- und Sachspenden wie Grill, Kaffeemaschine und Bierbank-Garnituren sind willkommen, damit der Verein bald wieder Turniere veranstalten kann. Weitere Infos gibt es beim Finanzvorstand Ralf Zimmermann per E-Mail mo.zi@gmx.de und unter www.boulin-rouge.de.