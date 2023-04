Vereinsheim des Boule-Clubs in Schwann geht in Flammen auf

Das Vereinsheim des Boule-Clubs in Schwann ist in der Nacht auf Mittwoch zum Teil abgebrannt. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen war die Straubenhardter Feuerwehr vor Ort in der Kernstraße in Schwann. Hier fing in der Nacht auf Mittwoch gegen 23.45 Uhr das Vereinsheim des Boule-Clubs Feuer, bestätigte Kreisbrandmeister Carsten Sorg.

Es ist kein Totalschaden. Martin Irion, Feuerwehrkommandant

Von der acht auf fünf Meter großen Hütte brannte ein Anbau, den der Verein unter anderem als Lagerplatz für den Verein nutzte, komplett ab und das Vereinsheim zu einem Drittel. „Es ist kein Totalschaden“, sagt Feuerwehrkommandant Martin Irion, der beim Brand ebenfalls vor Ort war.

Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt

Die Feuerwehrleute waren mehr als zwei Stunden vor Ort und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach Angaben der Polizeisprecherin Banu Kalay niemand. Auch habe keine Gefahr bestanden, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden durch den Brand auf rund 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist. Die Ursache ist noch unklar. Die Kriminaltechnik war zur Spurensuche vor Ort, da laut Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen sei, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte.

Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Straubenhardt bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Verursacher des Brandes geben können, sich unter Telefon (07082) 84 12 zu melden.

Der Verein „Boulin Rouge“ wurde 1991 von einigen Boule-Begeisterten aus Karlsbad und Straubenhardt gegründet. Seit 1995 spielen die Mitglieder auf dem eigenen Platz mit Flutlicht-Anlage und Blockhütte an der Kernstraße in Schwann, am Ortsausgang Richtung Niebelsbach. Der Verein hat heute rund 50 Mitglieder.