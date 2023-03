SWEG Pforzheim testet erstmals einen Elektrobus im Enzkreis

Ausstattung: Der Elektrobus bietet Platz für 81 Passagiere und zählt zur ersten E-Bus-Generation, die serienreif auf dem Markt verfügbar war. Das Fahrzeug ist dabei mit allen Komfort- und Sicherheitssystemen ausgestattet, die auch in einem Dieselbus verbaut sind. Dank W-LAN können Fahrgäste während der Fahrt kostenfrei im Internet surfen.

Reichweite: Der Bus hat eine Reichweite von 150 Kilometern. Wie bei einem Elektroauto sind allerdings auch hier niedrige Außentemperaturen oder der Betrieb der Klimaanlage Faktoren, die die Reichweite verringern.

Ladetechnik: Die Batterien befinden sich im Heck des Fahrzeugs – dort, wo bei konventionellen Bussen der Motor untergebracht ist – und vorne auf dem Dach. Der Ladevorgang dauert ungefähr vier bis fünf Stunden bei einer Ladeleistung von 80 Kilowatt. Der Bus verfügt zwar über die Möglichkeit einer Rekuperation, also Rückgewinnung. In den bisherigen Tests hat sich allerdings herausgestellt, dass der Bus durch Segeln, also freies Rollen, auf mehr Reichweite kommt. Als Standort für die Ladetechnik ist der Betriebshof der SWEG in Pforzheim vorgesehen.