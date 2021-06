Unbekannte brechen in Friolzheimer Firma ein

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am Wochenende bei einer Firma in Friolzheim eingestiegen. Dabei durchsuchten sie zahlreiche Räume und Schränke.

In der Nacht auf Samstag

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Samstag Zutritt zum Gelände einer Friolzheimer Firma in der Leonberger Straße verschafft. Wie die Polizei mitteilt, gelangten ein oder mehrere Täter zwischen 22 und 5 Uhr zunächst in die Versandhalle der Firma, wo sie die Tür zur Montagehalle aufbrachen.

Anschließend begaben sie sich auch in die Büroräume und hebelten später das Fenster eines auf dem Firmengelände befindlichen Baucontainers auf. Während ihres Einbruchs wurden zahlreiche Schränke geöffnet und durchsucht. Neben einem Elektroartikel konnten die Täter verschiedene Zubehörteile entwenden.