Fisch-Dynastie Zordel im Schwarzwald: Frische Forellen und Hai-Transporte

Zordel-Fischzucht in Neuenbürg machte es immer ein wenig anders als der Rest der Branche. Heute gilt das innovative Familienunternehmen aus dem Schwarzwald europaweit als Vorbild.

Das Netz spannt sich, die Männer in ihren Anglerhosen stehen im Wasser und atmen schwer. Es geht auf große Fische an diesem Morgen und das ist auch bei Familie Zordel kein Alltagsgeschäft. „Da sind Sechs-Kilo-Fische dabei”, ruft Andreas Zordel (54) und blickt neugierig in den Mühlkanal.

„Da sind Sechs-Kilo-Fische dabei”, sagt später auch Hans Zordel, der Seniorchef. Die Augen des Firmengründers blitzen beim Anblick der „Bilderbuch-Fische” im Bassin. Der 80-Jährige hat sein Leben den Fischen gewidmet und ist gut gefahren damit. Der gebürtige Linkenheimer hütete schon als 16-Jähriger einen privaten Fischteich am Rhein.

Später arbeitete er in Pforzheim, zunächst bei Schaub und dann als Technischer Leiter eines Instituts an der Fachhochschule. Neben der Liebe zum Fisch ist das Verständnis für Technik der zweite Erfolgsfaktor der Familie. Bis zum Enkel Maximilian (23), dem Automechanikermeister, sind die Zordels nicht nur Fischspezialisten, sondern auch Fahrzeugbauer.