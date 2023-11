Fußballkreis Pforzheim: drei Akteure knipsen vierfach

Was haben Julian Bott, Antonio Kizlin und Ali Cakir gemeinsam? Alle spielen in der Fußball-A2-Klasse. Und alle wissen, wo das Tor steht.

So schnell wird Julian Bott den 12. November 2023 vermutlich nicht vergessen. Der Mittelstürmer des FC Birkenfeld II traf im Fußballkreis Pforzheim beim 7:1-Sieg über den FV Tiefenbronn viermal.

Für den 19-Jährigen bedeutete sein Viererpack eine Premiere. Noch nie erzielte er im Aktivenbereich so viele Tore in einem Spiel. Erst im Sommer war Julian Bott von der A-Jugend zum FC Birkfenfeld II gestoßen.

Eine zweite Premiere ließ am vergangenen Sonntag ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nach seinen vier Toren durfte Bott anschließend im Spiel der „Ersten“ gegen den SV Büchenbronn auf der Bank Platz nehmen.

Er kriegt mein Vertrauen, er bringt sich ein und das restliche Team setzt ihn auch gut in Szene. Luigi Pacinella

über seinen Stürmer Julian Bott

Im von Birkenfelds Trainer Luigi Pacinella bevorzugten 4-2-3-1-System nimmt Julian Bott die Rolle des Mittelstürmers ein. „Er ist ja erst frisch aus der A-Jugend raus, geht daher unbekümmert an die Sache ran. Er kriegt mein Vertrauen, er bringt sich ein und das restliche Team setzt ihn auch gut in Szene“, berichtet Botts Trainer, der sich beim Sieg über Tiefenbronn vor allem auch darüber freute, „dass wir jetzt mal nicht nur 30 bis 45 Minuten, sondern 90 Minuten lang guten Fußball gespielt haben“.

Julian Bott feiert an einem Spieltag gleich zwei Premieren

In der Tabelle der Kreisklasse A2 im Fußballkreis Pforzheim schob sich das Team von Trainer Luigi Pacinella auf Platz zwölf vor. „Ein einstelliger Tabellenplatz ist unser Ziel“, sagt der Coach. Julian Bott wird versuchen, mit weiteren Treffern dazu beizutragen, dies zu erreichen. Zunächst aber dürfte er sich erst einmal Gedanken darüber machen, was er – nach vier Toren und dem Hochrutschen zur „Ersten“ – seinen Teamkollegen spendiert. Ob’s am Ende die obligatorische Kiste Bier ist? „Die Jungs werden sich sicherlich etwas für ihn einfallen lassen“, sagt Pacinella und grinst.

Der TV Gräfenhausen lässt es gegen den 1. FC Pforzheim 2018 krachen

Bestens aufgelegt waren sie am vergangenen Spieltag auch vier Kilometer weiter westlich, beim TV Gräfenhausen. Der Ligarivale des FC Birkenfeld II fegte in der A2-Klasse den 1. FC Pforzheim 2018 mit 13:0 aus dem Sportpark. Jeweils viermal erfolgreich: Antonio Kizlin und Ali Cakir.

Während Cakir im 4-2-3-1-System von Coach Kai Dingler vorne drin spielt, kommt Kizlin über den linken oder rechten Flügel. „Antonio ist sonst auch eher der Vorbereiter, ihm kommt seine Schnelligkeit zugute“, so Dingler. Nicht vergessen werden dürfe Gabriele Dainotto. Er hat nach Cakir (14 Saisontreffer) die zweitmeisten Tore (10) beim TV Gräfenhausen erzielt – und das, obwohl er eher als Zehner oder hängende Spitze agiert und sich oft fallen lässt.

Sie arbeiten viel gegen den Ball, stehen oft am richtigen Fleck. Und auch die Laufwege sind top. Kai Dingler

über seine Offensivkräfte

Gegen den FCP 2018 lief es spätestens nach dem 5:0 wie am Schnürchen, „da haben die Jungs gemerkt, dass sie nochmal einen Gang höher schalten können“, so Kai Dingler. Seinen offensivstarken Spielern attestiert der Spielertrainer „ein mannschaftsdienliches Verhalten“. Er ergänzt: „Sie arbeiten viel gegen den Ball, stehen oft am richtigen Fleck. Und auch die Laufwege sind top.“

Vergangene Saison belegte der TV Gräfenhausen in der A2-Klasse im Fußballkreis Pforzheim den neunten Platz. „In dieser Runde wollen wir schon besser abschneiden als letztes Jahr“, sagt Kai Dingler. Angepeilt werde eine Platzierung zwischen Rang sechs und neun.