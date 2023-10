Mehmet Akif Koc ist auf einem guten Weg. Der Stürmer der Spvgg Zaisersweiher belegt mit seinem Team in der Fußball-A1-Klasse momentan den zweiten Tabellenplatz. Und Koc schießt weiter fleißig Tore.

Vor rund einem Monat, beim 5:2-Sieg seiner Mannschaft gegen den FSV Eisingen, hatte Koc alle Treffer erzielt. Am vergangenen Spieltag, beim 7:0-Kantersieg über den Türkischen SV Mühlacker, war der 24-Jährige viermal zur Stelle. Mit 14 Treffern führt er in der A1-Klasse die Torjägerliste an.

Sein Ziel, seine Tormarke aus der Spielzeit 2021/22, als er 22-mal traf, zu überbieten, dürfte er schon bald erreicht haben.

Abdou Manchour Ouro Yondou von der SK Hagenschieß trifft dreimal

Doch nicht nur Koc zeigte am vergangenen Spieltag, dass er weiß, wo das Tor steht. So ließ es Abdou Manchour Ouro Yondou von der SK Hagenschieß beim 4:1-Erfolg über den TSV Wimsheim II in der Kreisklasse B1 dreimal klingeln. Insgesamt gehen bislang sechs Treffer auf das Konto des Akteurs von der Sportkameradschaft Hagenschieß.

FC Fatihspor Pforzheim kann sich auf Tunahan Bozkaya verlassen

Zwei Klassen höher, in der Fußball-Kreisliga, war Tunahan Bozkaya im Spiel gegen den FC Germania Singen beim 5:1 dreimal erfolgreich. Wann ihm das zuletzt gelungen ist? „Vielleicht in der Jugend“, sagt der Spieler des FC Fatihspor Pforzheim. Vor dem Duell beim Tabellenvorletzten FC Nußbaum am Sonntag (15 Uhr) belegt er mit seiner Elf Rang fünf. Doch wenn es nach Bozkaya geht, soll es schnellstmöglich weiter nach oben gehen.

Die Mannschaft ist wie eine Familie. Tunahan Bozkaya

über seinen neuen Club

„Mein persönliches Ziel ist, mit dem Verein aufzusteigen“, sagt der Mann mit der Rückennummer elf, der insgesamt bislang sechsmal getroffen hat. Im Sommer war er vom Landesligisten SV Huchenfeld zum FC Fatihspor Pforzheim gewechselt, „weil ich nach vier Jahren in Huchenfeld einfach einmal etwas Neues sehen, eine neue Herausforderung wollte“.

Von seinem Wohnort Mühlacker ist der gebürtige Pforzheimer nun ebenfalls schneller bei seinem neuen Club, bei dem er sich äußerst wohlfühlt. „Und auch die Mannschaft ist wie eine Familie“, sagt Tunahan Bozkaya.

Auf dem Platz ist Bozkaya offensiv überall zu finden

Auf dem Platz ist der 24-Jährige vor allem offensiv überall zu finden. Bei seinem ersten Treffer gegen Singen war er von Mitspieler Philipp Jany, der den Ball gut ablegte, bedient worden. Für das zweite Tor musste er erst am Torhüter vorbei, um dann einzuschieben. Der dritte Treffer resultierte aus einer Einzelleistung. „Ich bin von rechts nach innen gezogen“, beschreibt Bozkaya die Szene, bevor er den Ball gekonnt im Eck versenkte.

Lieber will ich dem Verein mit meinen Toren helfen, in die Landesliga aufzusteigen. Tunahan Bozkaya

über die Ziele mit dem FC Fatihspor

Nachdem der FC Fatihspor vor dem Singen-Spiel zweimal verloren hatte, hofft Tunahan Bozkaya nun darauf, „dass wir eine Serie starten können“. Ob er seine Marke aus der Vorsaison, als er beim SV Huchenfeld am Saisonende auf 16 Treffer kam, in diesem Jahr überbieten kann, ist ihm dabei gar nicht so wichtig. „Lieber will ich dem Verein mit meinen Toren helfen, in die Landesliga aufzusteigen.“