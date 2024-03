An den 8. und an den 10. März dieses Jahres dürfte sich Lukas Michael Neumann vermutlich noch lange zurückerinnnern. Schließlich kommt es nicht aller Tage vor, dass man als Fußballer im Aktivenbereich gleich in Spielen mit zwei unterschiedlichen Mannschaften Tore erzielt.

Dem 21-Jährigen ist das mit dem FC Ersingen am vergangenen Wochenende gelungen. So sorgte Neumann zunächst am Freitagabend, beim Heimsieg der Landesliga-Fußballer gegen den SV Huchenfeld, in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand.

Zwei Tage später war der Offensivakteur dann erneut zur Stelle. Diesmal im Spiel des FC Ersingen II gegen den FC Kieselbronn in der Fußball-Kreisklasse A1.

Dort hatte es lange Zeit nicht nach einem Ersinger Erfolgserlebnis ausgesehen. Die Mannschaft von Achim Freivogel lag früh mit 0:1 in Rückstand, nahm sich entsprechend in der Halbzeitpause für die zweiten 45 Minuten vor: alles oder nichts.

Das war eigentlich schon ein Genickbruch. Achim Freivogel

Trainer FC Ersingen II

Doch was folgte, war das 0:2. „Das war eigentlich schon ein Genickbruch“, sagt der Trainer der Ersinger Landesliga-Reserve. Doch der FCE II gab sich noch nicht geschlagen. Erst recht nicht Lukas Michael Neumann.

Binnen neun Minuten dreht Lukas Michael Neumann die Partie

Nur drei Minuten nach dem Rückstand markierte er den Anschlusstreffer und binnen neun Minuten war die Partie komplett gedreht. Ein lupenreiner Hattrick. Und für den Fußballer der zweite Sieg mit einer Ersinger Mannschaft binnen 48 Stunden.

Da lief dann bei ihm und uns wirklich alles zusammen. Achim Freivogel

über die Aufholjagd des FCE II

„Da lief dann bei ihm und uns wirklich alles zusammen“, sagt Freivogel, der den Dreierpack-Torschützen im 4-4-1-1-System hinter Matthias Kolsch als Zehner auflaufen ließ. Momentan belegt die „Zweite“ des FC Ersingen den neunten Tabellenplatz. „Eine Platzierung zwischen Rang sechs und acht“, sagt der Trainer, „wäre am Ende schon ganz schön“.

Neumann gehört eigentlich dem Kader der „Ersten“ an

Fraglich ist nur, wie oft Achim Freivogel bei diesem Vorhaben noch auf Lukas Neumann zurückgreifen kann. Denn dieser gehört in erster Linie dem Kader der „Ersten“ an. Beim Landesligisten hat der Ex-Königsbacher in 16 Partien bislang zweimal getroffen. Beim FC Ersingen II hat er nach zwei Spielen drei Buden stehen – eben jene gegen Kieselbronn erzielten.

Neben Neumann treffen auch Podiebrad und Krikar dreifach

Lukas Neumann war im Fußballkreis Pforzheim am vergangenen Spieltag aber nicht der einzige Spieler, der dreimal zur Stelle war. So durften sich Luca Podiebrad vom TSV Wimsheim und Mohamad Bashir Krikar vom B-Ligisten TSV Maulbronn ebenfalls über einen Hattrick freuen. Lupenrein war indes aber nur jener des Ersinger Allrounders.