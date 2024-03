Mit 5:0 setzte der SV Königsbach II in der Kreisklasse B1 Pforzheim beim TSV Wurmberg/Neubärental II durch. Aus der Sicht der Fußballer aus Königsbach ein Ausrufezeichen für die restliche Runde. Mitverantwortlich für den Kantersieg vom Team von Domenico Scigliano waren vor allem die jungen Spieler im Team.

Der 19-jährige Martin Cerovsek und der 20-jährige Mike Kälber trafen jeweils doppelt ins gegnerische Netz. Beide sind Eigengewächse im Team der Königsbacher. „Es läuft bei uns schon sehr freundschaftlich ab“, sagt Kälber. Einige Spieler kennen sich bereits seit Jahren und haben auch im Jugendbereich miteinander gespielt. Kälber selbst ist mittlerweile Kapitän im Team.

Bereits in der Saison 2021/2022 spielte er für die erste Mannschaft des SVK. Ein Jahr später war er Teil der Aufstiegsmannschaft in die Kreisliga. Zudem lief er in der zweiten Mannschaft und bei den A-Junioren auf. Nun ist der 20-Jährige hauptsächlich im Team von Scigliano im Einsatz.

Mike Kälber vom SV Königsbach II hat den Torriecher gefunden

Während Kälber in der Vergangenheit weniger als Torschütze auffiel, konnte er in dieser Spielzeit bereits neun Treffer erzielen. Dabei tritt er nicht als Stürmer, sondern im offensiven Mittelfeld auf. „Dort fühle ich mich am wohlsten“, sagt Kälber. Selbst bezeichnet er sich als äußerst lauffreudig und als Akteur mit einer guten Übersicht. „Ich genieße im Mittelfeld alle Freiheiten.“ Daher sei er vor allem dem Trainer dankbar.

Vor der Saison peilte die Mannschaft von Scigliano eine Platzierung unter den ersten fünf Teams in der Liga an. Derzeit steht Königsbach II auf dem dritten Rang. Drei Zähler Rückstand sind es auf Tabellenführer FV Göbrichen und ein Punkt auf Germania Singen II. „Wir wollen nun aufsteigen“, sagt Kälber. Daran will der 20-Jährige mit weiteren Treffern einen gehörigen Anteil haben.

Markopoulos vom 1. CfR Pforzheim weiterhin souverän

Derweil hat sich an der Spitze beim BNN-Torjägercup wenig verändert. Konstantinos Markopoulos vom 1. CfR Pforzheim gibt weiterhin den Ton an. Drei Treffer erzielte der Grieche im neuen Jahr in der Oberliga. Alle drei in der Partie gegen den ATSV Mutschelbach.

Auf den zweiten Rang konnte sich Alex Jawo vorarbeiten. Der Stürmer von GU/Türkischer SV Pforzheim erzielte zwei Tore und nimmt somit die erste Verfolgerposition von Markopoulos ein. Dahinter folgen Marco Heidecker (SV Neuhausen) und Deniz Öztürk (Alemannia Hamberg).