Wenn am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga die Partie zwischen Spitzenreiter GU-Türkischer SV Pforzheim und dem Tabellendritten SV Langensteinbach angepfiffen wird, ist Spannung garantiert.

Zwar trennen beide Vereine zehn Punkte. Doch das Duell im Brötzinger Tal ist auch eines der beiden Top-Torjäger der Clubs. Gemeinsam mit Östringens Patrick Rödling liegt Langensteinbachs Barkin Saytas (beide 17 Treffer) an der Spitze.

Ihnen folgt in Alex Jawo (13 Tore) der Stürmer von GU-Türkischer SV Pforzheim. Dass Saytas nach Belieben treffen kann, wissen sie bei den Pforzheimern nur zu gut. Schließlich stürmte der Goalgetter vor seinem Engagement in Langensteinbach einige Zeit für den SV Kickers Pforzheim.

Das Landesliga-Duell zwischen GU und Langensteinbach ist auch das der Torjäger

In der Saison 2021/22 waren beide Teams, GU und die Kickers, in der Fußball-Kreisliga Kontrahenten. Die Elf von Gökhan Gökce stieg am Ende auf, der SV musste noch eine Runde drehen, ehe es mit dem Aufstieg in die Landesliga klappte.

Interessant: In den beiden Duellen (0:0 und 1:1) vor zwei Spielzeiten traf Barkin Saytas nicht. Im Dress des SV Langensteinbach soll es nun klappen.

Konstantinos Markopoulos vom CfR Pforzheim liegt noch vorne

Getroffen haben im Kreis Pforzheim am vergangenen Wochenende zahlreiche Spieler. Jawo steuerte beim 4:0-Sieg im Derby gegen Kickers Pforzheim zwei Treffer bei, er belegt beim BNN-Torjägercup hinter Konstantinos Markopoulos (1. CfR Pforzheim), Marco Heidecker (SV Neuhausen) und Deniz Öztürk (FC Alemannia Hamberg) Platz vier.

Sieben Akteure sind am vergangenen Spieltag per Hattrick zur Stelle

Sieben Akteure waren am vergangenen Spieltag sogar dreimal zur Stelle. So durften sich Kubilay Bagcuvan vom Kreisligisten FC Germania Singen, Luca Schestag vom SV Königsbach, Daniel Hirsch (FV Knittlingen), Stefan Hinsa (FC Ispringen II), Ali Cakir (TV Gräfenhausen), Mike Uwe Kälber (SV Königsbach II) und Michael Ferdinand (VfB Pfinzweiler) über einen Hattrick freuen.

Ferdinand und Bagcuvan mit lupenreinem Hattrick

Ein lupenreiner Hattrick, also drei Tore in einer Halbzeit, ohne dass ein anderer Spieler zwischendurch trifft, gelang von den sieben „Dreierpackern“ lediglich Michael Ferdinand und Kubilay Bagcuvan.

Ferdinand schoss sein Team beim 6:1-Erfolg über die Sportfreunde Dobel im ersten Abschnitt mit 3:0 in Front und ebnete so den Weg zum späteren Kantersieg.

Das Team von Bagcuvan, der FC Germania Singen, lag bei der SG Nagold-Platte bereits mit 0:2 in Rückstand, ehe der Mann mit der Rückennummer zehn zuschlug und seine Elf Moral bewies.

Binnen 18 Minuten, das 2:2 erzielte Bagcuvan per Elfmeter, war die Partie gedreht. Zwei Minuten vor dem Ende wurde Singen mit dem Treffer zum 3:2-Endstand erlöst und von Bagcuvans Hattrick für den kämpferischen Aufwand belohnt.