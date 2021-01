Zweimal binnen 36 Stunden bauen Fahrer ohne Führerschein auf der B10 in Höhe Niefern Unfälle. Am Montag hatte ein 29-Jähriger sogar einen gefälschten Führerschein dabei. Geholfen hat der allerdings nichts.

Was ist da eigentlich los auf der B10 zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn? Erst hatte am Sonntag wie berichtet ein 19-Jähriger einen Ford auf der Bundesstraße verschrottet, nur einen Tag später gab es an fast gleicher Stelle den nächsten Crash.

Diesmal war es ein Audi-Fahrer, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, und zwar am Montagabend gegen 18.30 Uhr. Auch der war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, kam ins Schleudern und krachte in eine Leitplanke bei Eutingen, präziser kurz vor der Enzbrücke. Daraufhin brachte er das Kunststück fertig, mit dem völlig demolierten Wagen noch weiterzufahren. Dazu wendete er das Fahrzeug und fuhr in Richtung Niefern. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Mäuerach blieb er dann endgültig stehen, nachdem Zeugen ihn zum Anhalten bewegen konnten und laut Polizei an der weiteren Flucht hinderten.