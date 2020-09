Laptops und Tablets für Pforzheimer Schulen – doch ist das Internet schnell genug?

Die Schulen in Pforzheim sollen mit Laptops für Lehrer und Schülertablets ausgestattet werden. Doch noch ist vieles unklar - und mancherorts ist das Internet gar nicht schnell genug. Trotzdem setzen viele Schulleiter Hoffnungen in den Digitalpakt.

Digitalisierung an Schulen ist, wenn Schüler ihren Lehrern beibringen, wo der An-Schalter ist. Solche und ähnliche Sprüche gibt es viele, wenn es um das Thema Bildung im Zeitalter von Tablet und Smartphone geht. Kann der angekündigte Digitalpakt für deutsche Schulen – von Lehrerlaptops bis Schülertablets – dann überhaupt gut gehen? In Pforzheim zeigen sich die Schulen da optimistisch. Doch nicht überall läuft es gleich gut.

„Es sind interessante Zeiten“, sagt Florian Neukum, stellvertretender Schulleiter der Konrad-Adenauer-Realschule. So ganz trauen mag er dem Braten noch nicht. „Es liegt alles an der Umsetzung. Was für Geräte kommen? Ist es ein Paket von der Erstausstattung bis zur Wartung und Versicherung?“ Oder wird es nur ein halbgares Projekt. „Und bekommen dann wirklich alle Schüler ein Tablet, oder nur die bedürftigen.“ Also die, die wegen Corona daheim bleiben müssen. Auch da sei noch vieles im Unklaren.

Startschwierigkeiten im Corona-Lockdown

Nur mit einem Klischee möchte er dann doch aufräumen: „Wir hatten vor zwei, drei Jahren einen Generationenumschwung.“ Sprich: Das Kollegium hat sich deutlich verjüngt, sei damit auch technikaffiner geworden. Schon jetzt hat man eine Netzwerkbetreuerin, „anders geht das auch gar nicht“. Durch den Corona-Lockdown habe man einen ersten Testlauf gehabt, gesehen, was nicht funktioniert hat. „Das Netz war am Anfang teilweise überlastet“, berichtet Neukum, gerade die Plattform Moodle war anfällig. Man habe die Probleme aber schließlich in den Griff bekommen. Nun herrsche „Aufbruchstimmung“, gepaart mit der besagten Skepsis.