Mann verletzt sich leicht bei Raubüberfall in Pforzheimer Nordstadt

Die Geldbörse eines Passanten stahl ein Mann in der Nacht zum Samstag einem Passanten. Zunächst hatte der Räuber nach Kleingeld gefragt.

Ein Raub hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Pforzheimer Nordstadt ereignet. Die Polizei teilte mit, dass ein Mann gegen 1 Uhr zu Fuß in der Blücherstraße unterwegs war, als ihn, auf Höhe der dortigen Bushaltestelle, ein Mann ansprach und nach Kleingeld fragte.

Der Mann brachte sein Opfer zu Fall und stahl die Geldbörse

Nachdem der Angesprochene seine Geldbörse in die Hand genommen hatte, griff der Unbekannte ihn an und brachte ihn zu Fall. Der Räuber riss ihm die Geldbörse aus der Hand und flüchtete in Richtung des Kreisverkehrs Anshelmstraße/Güterstaße. Der Fußgänger erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige sei schlank, etwa 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt und habe einen dunklen Bart. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe unter anderem einen Kapuzenpullover getragen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.