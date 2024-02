Unbekannte klauen Werkzeuge im Wert von 11.000 Euro in Pforzheim

Unbekannte haben zwei Baucontainer in Pforzheim aufgebrochen. Geklaut wurden mehrere Elektrogeräte im Wert von 11.000 Euro.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20 Uhr und 7 Uhr gewaltsam zwei Baucontainer in der Nähe einer Tankstelle, im Bereich der Karlsruher- und Schwenninger Straße in Pforzheim aufgebrochen.

Nach Angaben der Polizei entwendeten die Unbekannten aus dem Inneren mehrere Elektrogeräte, darunter Bohrschrauber und Bohrhammer im Wert von knapp 11.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.