Unbekannte brechen in Kiosk in Pforzheim ein und flüchten

Unbekannte sind gewaltsam in einen Kiosk in Pforzheim eingebrochen. Auf der Flucht verloren die Täter ein Teil der Beute.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 1 Uhr und 3.45 Uhr gewaltsam in einen Kiosk in der Bleichstraße in Pforzheim eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter mehrere Türen auf, um in das Innere des Kiosks zu gelangen. Anschließend durchwühlten die Täter den Kiosk und stahlen über 100 Zigarettenpackungen sowie alkoholische Getränke. Auf der Flucht verloren die Unbekannten ein Teil der Beute. Der entstandene Schaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.