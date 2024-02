Bischweier: Einbrecher attackiert Anwohner mit Pfefferspray

Ein Anwohner ist am frühen Donnerstagmorgen in seiner Garage von Einbrechern überrascht worden. Die Unbekannten ergriffen die Flucht.

Ein Anwohner ist in Bischweier in der Nacht auf Donnerstag von einem Einbrecher mit Pfefferspray attackiert worden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einer Garage in der Straße Im Rainacker ein. Eine Bewohnerin wurde gegen 3.25 Uhr auf den Einbruch aufmerksam und weckte ihren Ehemann.

Beim Nachsehen entdeckte der Mann einen Unbekannten in der geöffneten Garage. Als er ihn ansprach, ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung Sportplatz in Bischweier und dem Netto-Markt. Sein Komplize habe dem Bewohner währenddessen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Hat jemand die unbekannten Männer gesehen?

Laut Mitteilung seien die beiden Einbrecher zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Beide trugen zur Tatzeit dunkle Jacken mit Kapuze, die wegen des Regens durchnässt waren.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen und es entstand kein Sachschaden. Das Polirevier Gaggenau ermittelt nun in dem Fall und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.